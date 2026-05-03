Μια υπέροχη μουσική βραδιά παρακολουθήσαμε, το βράδυ του Σαββάτου 2 Μαΐου, στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ του Αγίου Νικολάου. Το «Μουσικό Σχολείο Λασιθίου», με τα «μουσικά σύνολα έκφρασης», μας προσκάλεσε να γνωρίσουμε το έργο του και το αποτέλεσμα ήταν υπέροχο.

Σε μια εποχή που η συμπεριφορά των νέων μας συχνά μας προβληματίζει, τα Μουσικά Σχολεία αναδεικνύονται σε πραγματικές νησίδες πολιτισμού. Η εκμάθηση ενός οργάνου και η συμμετοχή σε ένα σύνολο απαιτούν υπομονή, πειθαρχία και συνεργασία, προσφέροντας στα παιδιά τα εφόδια για ένα αρμονικό μέλλον»,

● Το πρόγραμμα παρουσίασε η διευθύντρια του Σχολείου κ. Μαριάννα Χαΐτα ενημερώνοντας ότι «πρόκειται για μια εκδήλωση που κάνουμε κάθε χρόνο στο κλείσιμο της σχολικής χρονιάς, για να παρουσιάσουμε τη δουλειά της χρονιάς. Είμαστε ένα σχολείο όλου του νομού, που ενώνει όλους τους Δήμους…»

Το πρόγραμμα περιλάμβανε τη σύμπραξη Χορωδίας με έντεχνο σύνολο, το σύνολο Body Percussion, το σύνολο Παραδοσιακής Μουσικής, το σύνολο Ραπ/RnB, το Six Randoms και το σύνολο μέταλ Varviton.