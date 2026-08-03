Όταν ένας επιτυχημένος μουσικός βλέπει ένα τραγούδι που έγραψε να γίνεται απροσδόκητα τεράστια επιτυχία, θα κάνει τα πάντα για να πάρει την αναγνώριση που του αξίζει. Καθώς το τραγούδι ταξιδεύει από το στούντιο σε σκηνές και στο κοινό, αποκαλύπτει τη δύναμη που μπορεί να έχει η μουσική να ενώνει, να εμπνέει αλλά και να δημιουργεί συγκρούσεις.

Κατάλληλο για όλους