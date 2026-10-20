Με μεγάλη συμμετοχή των γονέων πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2026 οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου Κριτσάς. Η ανταπόκριση επέτρεψε την εκλογή του ήδη από την πρώτη συνέλευση!

Η παρουσία και το ενδιαφέρον των γονέων αποτελούν έμπρακτη έκφραση της καλής σχέσης σχολείου και οικογένειας. Η ενεργός συμμετοχή τους δίνει δύναμη στις κοινές μας προσπάθειες και συμβάλλει σε ένα σχολείο που ακούει, συνεργάζεται και εξελίσσεται, με επίκεντρο τα παιδιά.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους γονείς για τη συμμετοχή και τη διάθεσή τους να στηρίξουν τη σχολική μας κοινότητα. Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΚΑΛΗ ΘΗΤΕΙΑ, με δημιουργική συνεργασία και όμορφες πρωτοβουλίες!

Όταν οι γονείς συμμετέχουν, το σχολείο μας δυναμώνει!

Από το Γυμνάσιο Κριτσάς