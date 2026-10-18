Στη συνάντηση συμμετείχαν, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Γενική Γραμματέας Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών Αργυρώ Ζέρβα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Κρήτης Νίκος Ραπτάκης, διευθυντικά στελέχη του Υπουργείου και της Περιφέρειας, καθώς και η επιστημονική ομάδα του ΙΤΕ.

Το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να καλύψει πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης για την διαχείριση γεωργικών μηχανημάτων. Στην παρούσα φάση, υποστηρίζει την παράλληλη χρήση ψηφιακών και έντυπων εγγράφων. Αυτό προσφέρει στους υπαλλήλους την απαραίτητη περίοδο προσαρμογής, δεδομένου ότι η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει ακόμα τη διατήρηση φυσικού αρχείου.

Όπως έχει συμβεί και με άλλες ψηφιακές πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Κρήτης, το νέο σύστημα αναπτύσσεται με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών της. Δυνητικά μπορεί μετά την ολοκληρωμένη εφαρμογή του στο νησί, να αποτελέσει καλή πρακτική που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα σε Υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου καθώς κι άλλες Περιφέρειες.