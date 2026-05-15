Ο Αλέξης Καλοκαιρινός καλωσόρισε στο Ηράκλειο τους συμμετέχοντες επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια ουσιαστική συνάντηση που δίνει την ευκαιρία απολογισμού των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων, στο μέσο περίπου της θητείας των Δημοτικών Αρχών. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την εξαιρετική συνεργασία και ενθάρρυνση, αναφέρθηκε στην πολύ καλή συνεργασία και την καθοδήγηση που υπάρχει από την Προϊσταμένη της Διαχειριστικής Αρχής Μαρία Κασωτάκη και τους συνεργάτες της και μίλησε για τις δυσκολίες και τις πολύπλοκες διαδικασίες υλοποίησης των έργων: «Νομίζω ότι η Κρήτη ειδικά, με τον Σταύρο Αρναουτάκη, έχει αποδείξει ότι είναι σε θέση να φέρει σε πέρας έργα με συντεταγμένο τρόπο και ακριβώς ακολουθώντας στρατηγικές. Κάθε ένα από τα έργα μας είναι μια μικρή περιπέτεια, μια ξεχωριστή περιπέτεια. Οι χρόνοι στους οποίους υλοποιούμε είναι πράγματι μεγαλύτεροι από αυτούς που μπορεί να φανταστεί ο μέσος πολίτης ο οποίος δεν έχει την υποχρέωση να γνωρίζει τον μηχανισμό. Όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εδώ επίσης τίθεται και ένα άλλο ζήτημα: Τα πλαίσια και οι απαιτήσεις που υπάρχουν για να φτάσουμε στην ολοκλήρωση ενός έργου είναι τέτοιες που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι απολύτως αποθαρρυντικά. Παρ’ όλα αυτά εμείς που είμαστε εδώ είναι σίγουρο ότι δεν έχουμε αποθαρρυνθεί, είναι σίγουρο ότι επιχειρούμε και επιτυγχάνουμε αλλά με κόπο που θα έπρεπε να μειωθεί και σε χρόνο που θα έπρεπε να συμπτυχθεί. Αυτό το αίτημα μιας απλοποίησης των διαδικασιών θα πρέπει να τεθεί στο Κράτος το οποίο για τους κοινούς θνητούς, και στους κοινούς θνητούς σίγουρα κατατάσσεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει αυτές τις προβλέψεις. Αλλά κατά τα άλλα, έχει ένα πλήθος ειδικών εξαιρέσεων με Ειδικά Χωρικά Σχέδια επενδύσεων, με άλλες ειδικές διαδικασίες οι οποίες προορίζονται για μια διαφορετική κατηγορία επενδυτών. Αλλά και οι Δήμοι κάνουν επένδυση, κοινωνική επένδυση, και δεν μπορούμε να υστερούμε διαρκώς στο πλαίσιο των διαδικασιών. Θεωρώ ότι αυτή η απαίτηση πρέπει να τίθεται σε κάθε ευκαιρία».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες, μέσα στο πλαίσιο συνεργασίας και κατανόησης που έχει δημιουργηθεί στην Κρήτη, μπορούν να επιτευχθούν σημαντικά αποτελέσματα και να τεθούν οι βάσεις για ακόμα περισσότερα: «Έχουμε να κερδίσουμε αρκετό χαμένο έδαφος για να πάμε μπροστά. Η σημερινή συνάντηση θεωρώ ότι είναι χρήσιμη διότι θα διασταυρώσουμε την πληροφορία σε επίπεδο Περιφέρειας. Να ξέρουμε δηλαδή που βρισκόμαστε και σε ένα συσχετισμό με τις στρατηγικές της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Η προσπάθεια μας είναι τέτοια ώστε μέχρι τα τέλη του χρόνου να έχουν κατατεθεί τεχνικά δελτία για ένταξη έργων περίπου 20.000.000 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο μέγεθος που υπερβαίνει το ήμισυ του συνολικού προϋπολογισμού, έχοντας ολοκληρώσει βέβαια ορισμένα έργα και έχοντας ορισμένα έργα σε εξέλιξη, θεωρούμε ότι έχουμε τις προϋποθέσεις για να έχουμε εκπληρώσει το πρόγραμμα στο μέγιστο. Η επιδίωξη είναι πάντα να μπορούμε να εντάξουμε και νέα έργα αλλά αυτό έχει και κάποιες προϋποθέσεις τις οποίες πρέπει προηγουμένως να εκπληρώσουμε και αυτό κάνουμε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε εμβληματικά έργα της πόλης που προχωρούν, λέγοντας: «Θεωρώ ότι η συνολική ανάπλαση του παράκτιου μετώπου στην οποία είχα την ευκαιρία να αναφερθώ και στον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο σε ότι αφορά την έναρξη έργων και την ένταξη άλλων έργων. Έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, στην οποία έχουν πολύ μεγάλο μερίδιο οι Υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου. Πιστεύω ότι έχουμε όντως τις προϋποθέσεις συνολικά το παράκτιο μέτωπο να έχει αναπλαστεί μέσα στα επόμενα χρόνια. Επίσης, αυτό το οποίο πλέον γίνεται ορατό, είναι η δρομολόγηση του μεγάλου έργου της ανάπλασης της Αγίας Τριάδας».