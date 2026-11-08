Σε μια βαθιά πολιτική και ηχηρή παρέμβαση, που θέτει σε νέα βάση τη συζήτηση για το μέλλον της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, προχώρησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός από το βήμα του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα.

Κατά τη δεύτερη τοποθέτησή του στην ενότητα «Οικονομική Αυτοτέλεια και Αξιοποίηση Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων», ο Δήμαρχος Ηρακλείου επέλεξε να μιλήσει έξω από τα δόντια, αμφισβητώντας ευθέως το στερεοτυπικό αφήγημα περί «υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης» των Δήμων: «Δεν υπάρχει αυτοτέλεια χωρίς οικονομική αυτοτέλεια. Δεν υπάρχει οικονομική αυτοτέλεια χωρίς φορολογική αυτοτέλεια. Και δεν υπάρχει φορολογική αυτοτέλεια χωρίς άμεση πρόσβαση σε τοπικούς πόρους» επεσήμανε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, αναγνωρίζοντας ότι η προσέγγισή του ξεφεύγει από την πεπατημένη αλλά αποτελεί τη μόνη ρεαλιστική διέξοδο για τη γέννηση μιας ισχυρής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου στηλίτευσε τη νοοτροπία εξάρτησης από τις κρατικές επιχορηγήσεις, χαρακτηρίζοντάς την ως συνθήκη που αναπαράγει τη μιζέρια και καθηλώνει τους Δήμους. Παραθέτοντας στοιχεία για τη θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό χάρτη, σημείωσε: «Είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη στη φορολογική αποκέντρωση. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από το 3%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος ξεπερνά το 12,5%. Υπάρχει σαφής αιτιώδης συνάφεια ανάμεσα σε αυτά τα μεγέθη και την εικόνα μας. Τι ζητάμε τελικά; Κι άλλους ΚΑΠ; Περισσότερες μεταβιβάσεις από το κράτος; Αισθανόμαστε ασφάλεια με αυτό και θεωρούμε ότι έτσι ενισχύεται η αυτονομία μας; Η άμεση πρόσβαση στη φορολογία συνεπάγεται ευθύνες και λήψη δύσκολων αποφάσεων, αλλά πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε ποιοι είμαστε και πού βαδίζουμε». Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου υπογράμμισε ότι ο όρος «υποχρηματοδότηση» υποτιμά τους ίδιους τους αυτοδιοικητικούς, καθώς οι Δήμοι δεν είναι απλώς «χρηματοδοτούμενοι οργανισμοί του κράτους» καλώντας τους αιρετούς της χώρας να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διεκδικήσουν ριζικές μεταρρυθμίσεις.

Στο κρίσιμο ζήτημα του ανθρώπινου δυναμικού, αντικαθιστώντας τον όρο «υποστελέχωση» με τον όρο «κακοστελέχωση», ο Δήμαρχος Ηρακλείου ξεκαθάρισε ότι αναφέρεται αποκλειστικά στη στρεβλή δομή του συστήματος και όχι φυσικά στην αξία των εργαζομένων και εμφανίστηκε ιδιαίτερα επιφυλακτικός απέναντι σε προτάσεις όπως το τριετές πρόγραμμα προσλήψεων της ΚΕΔΕ σημειώνοντας ότι: μικροδιευκολύνσεις μέσω ΑΣΕΠ και κριτήρια εντοπιότητας δεν αρκούν για να λύσουν το οξύ πρόβλημα: «Η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι Δήμοι σήμερα δεν είμαστε ελκυστικοί εργοδότες. Δεν έρχονται να δουλέψουν σε εμάς οι επιστήμονες και οι επαγγελματίες που έχουμε ανάγκη για να εξασφαλίσουμε μελετητική επάρκεια, παρακολούθηση και εκτέλεση έργων».

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κάλεσε το σώμα της ΚΕΔΕ να ανοίξει μια νέα, ουσιαστική συζήτηση, αφήνοντας πίσω τις στερεότυπες διεκδικήσεις περασμένων ετών, με στόχο την εξασφάλιση πραγματικής μελετητικής επάρκειας και την αποτελεσματική εκτέλεση των έργων που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα κατέθεσε συγκεκριμένες, θεσμικές προτάσεις για την υπέρβαση της διοικητικής παράλυσης των Δήμων, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που προκύπτουν από το Ενιαίο Μισθολόγιο, το οποίο στερεί από την Αυτοδιοίκηση τα κατάλληλα εργαλεία για να προσελκύσει εξειδικευμένο προσωπικό και αμφισβητώντας ευθέως αν η απλή αύξηση των κρατικών κονδυλίων αρκεί για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ο Αλέξης Καλοκαιρινός μεταξύ άλλων, πρότεινε:

• Θέσπιση ειδικού τεχνικού και επιστημονικού επιδόματος, ώστε οι Δήμοι να γίνουν ανταγωνιστικοί απέναντι στην ελεύθερη αγορά.

• Ευελιξία στις μορφές απασχόλησης, στα πρότυπα των ειδικών ρυθμίσεων που ισχύουν για τους γιατρούς του ΕΣΥ, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι τεράστιες ελλείψεις σε εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

• Ξεκάθαρο πλαίσιο για το δικαίωμα υπογραφής, το οποίο χαρακτήρισε ως το «κλειδί» για τη μελετητική επάρκεια, τις επιβλέψεις και την ταχεία εκτέλεση των τεχνικών έργων.

«Πρέπει να καθίσουμε να συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα. Θα ανοίξουμε ποτέ αυτά τα κεφάλαια στην ΚΕΔΕ για να δούμε πώς θα βαδίσουμε στη συνέχεια;» αναρωτήθηκε με νόημα ο Δήμαρχος Ηρακλείου.

Σχολιάζοντας τον στόχο της ΚΕΔΕ για διπλασιασμό των πόρων της Αυτοδιοίκησης (από το 4% στο 8% του ΑΕΠ με την προοπτική του Ευρωπαϊκού 11,3%), αλλά και τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για άμεση υιοθέτηση αυτού του στόχου, ο Αλέξης Καλοκαιρινός έθεσε το ερώτημα: «Πιστεύετε ότι αν τριπλασιάσουμε ή διπλασιάσουμε τις χρηματοδοτήσεις, αφού έτσι μας αρέσει να τις λέμε και όχι πόρους, θα διπλασιάσουμε το έργο μας;» Ο Δήμαρχος Ηρακλείου υποστήριξε ότι οι Δήμοι σήμερα υπο-αποδίδουν σε σχέση με την πραγματική αποστολή τους, παρά το γεγονός ότι οι Δήμαρχοι και οι αιρετοί μάχονται καθημερινά: «Δεν νομίζω ότι αν είχαμε τα διπλάσια χρήματα, θα κάναμε το διπλάσιο έργο αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να αυξήσουμε δραστικά τους πόρους μας, πρέπει ταυτόχρονα να δούμε με ποιες προϋποθέσεις και με ποιο πλαίσιο θα βελτιώσουμε και το έργο μας».

Κλείνοντας ο Δήμαρχος Ηρακλείου έφερε στο προσκήνιο ένα εξαιρετικά κρίσιμο ζήτημα υπενθυμίζοντας τη δικαστική μάχη του Δήμου Ηρακλείου για τις καταστροφές από τα δίκτυα οπτικών ινών. Όπως τόνισε, ο Δήμος Ηρακλείου βρίσκεται εν αναμονή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από προσφυγή μεγάλου τηλεπικοινωνιακού παρόχου για την απόφαση της Δημοτικής Αρχής να θεσπίσει μια αυστηρή αλλά δίκαιη κανονιστική πράξη για την αποκατάσταση των τομών στους δρόμους: «Μας έχουν πάει στο δικαστήριο ακριβώς επειδή τολμήσαμε να κάνουμε μια αυστηρή και δίκαιη κανονιστική πράξη», υπογράμμισε ο Αλέξης Καλοκαιρινός, ευχαριστώντας παράλληλα την ΚΕΔΕ για την παρέμβασή υπέρ του Δήμου Ηρακλείου, ενώ τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ισχυρή θωράκιση των Δήμων για την επόμενη μέρα, ανεξαρτήτως της έκβασης της δίκης. Στο ίδιο πλαίσιο, ασκώντας κριτική σε τοποθετήσεις που ζητούσαν επιπλέον χρηματοδοτήσεις για να καλυφθεί το κόστος των ζημιών από τα δίκτυα, ο Αλέξης Καλοκαιρινός ξεκαθάρισε τη θέση του με κατηγορηματικό τρόπο: «Όταν ακούω εδώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερους κρατικούς πόρους γιατί μας “ξεκοιλιάζουν” τους δήμους, αισθάνομαι ότι το έχουμε πάρει λίγο στραβά. Το κόστος πρέπει να το πληρώσει ο εργολάβος. Κανείς άλλος! Όχι ο ελληνικός λαός και πολύ περισσότερο κάνοντας “βαποράκι” τον Δήμο».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής 6/11, ο Δήμαρχος Ηρακλείου προχώρησε σε μια ακόμη αιχμηρή τοποθέτηση μιλώντας στο πλαίσιο της συνεδρίας με θέμα «Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη: Ενέργεια, Απόβλητα και Υδάτινοι Πόροι» για τα οικονομικά των Δήμων, τους κινδύνους απένταξης έργων λόγω αβελτηρίας κρατικών Οργανισμών, τις ρυθμίσεις αυθαιρέτων και τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Από τον Δήμο Ηρακλείου