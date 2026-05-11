Κι αν άνοιξε ακούσια η πόρτα του συνοδηγού της κλούβας, είτε λόγω μηχανικής βλάβης είτε λόγω μη ασφαλούς σφράγισης, και η 28χρονη μητέρα πετάχτηκε στο δρόμο με αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό της, όπως ισχυρίζεται επίμονα ο 30χρονος σύζυγος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ο σπασμένος προφυλακτήρας πώς προέκυψε και σε ποια χρονική στιγμή; Και το μπροστινό παρμπρίζ πώς άραγε ράγισε; Πώς «κουμπώνουν» η φερόμενη πτώση της κοπέλας με τις φθορές που έχει υποστεί το όχημα; Πώς δικαιολογούνται η φερόμενη πτώση της 28χρονης με τα ίχνη αίματος που εντόπισαν οι αστυνομικοί στην χειρολαβή του συνοδηγού, στην πλαϊνή συρόμενη πόρτα της κλούβας αλλά και στην πίσω πόρτα;

Το μοναδικό, μέχρι στιγμής, διαθέσιμο βιντεολητπικό υλικό είναι αυτό που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας της κατοικίας του ζευγαριού στο οποίο επί της ουσίας καταγράφεται η αναχώρηση της οικογένειας, του ζεύγους και των τριών μικρότερων παιδιών τους-το μεγαλύτερο παιδί ήταν στο σπίτι με τη γιαγιά του-με τον προφυλακτήρα στη θέση του. Στα 22 λεπτά που μεσολαβούν μέχρι το τηλεφώνημα του 30χρονου στην πεθερά του οπότε σε κατάσταση αλλοφροσύνης την ενημερώνει ότι η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο καθώς άνοιξε η πόρτα και χτύπησε στο κεφάλι , ο προφυλακτήρας έχει αποκολληθεί από τη θέση του και έχει φορτωθεί πίσω στην κλούβα.

Ο 30χρονος, ο οποίος βρίσκεται θετικός στο αλκοτέστ που υποβάλλεται στην συνέχεια στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, εξ αρχής επικαλείται την ίδια εκδοχή: «άνοιξε η πόρτα και η γυναίκα που έπεσε στο δρόμο». Προβάλλει τον ισχυρισμό ότι ήταν καιρός που η πόρτα είχε πρόβλημα και δεν ασφάλιζε καλά, το είχε αμελήσει όμως το θέμα.

Αυτό ισχυρίστηκε στους αστυνομικούς που μετέβησαν πρώτοι στον τόπο, αυτό επικαλέστηκε και στην πεθερά του στο πρώτο τηλεφώνημα που της έκανε, αυτό φέρεται να είπε και στον δικηγόρο του.

Αστυνομικοί αμέσως ζήτησαν να διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη από ΚΤΕΟ, όμως στις εμπειρικές δοκιμές που έκαναν, δεν αντιλήφθηκαν πρόβλημα, επισημαίνουν.

Η 28χρονη έχει ψελλίσει μερικές μόνο λέξεις αφού βρίσκεται σε «βύθιση» και δεν θυμάται. «Με χτύπησε αυτοκίνητο…». Πώς, πού, πότε, δεν έχει αναφερθεί. Η κατάθεση της αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον όταν πια καταφέρει να συνέλθει κάπως. Το Σάββατο φέρεται, πάλι, να είπε στη μητέρα της ότι είχαν μαλώσει με τον άνδρα της, χωρίς κάτι περισσότερο να ειπωθεί. Η κατάθεση της αναμένεται να είναι διαφωτιστική.

Παιδοψυχολόγος να καταθέσει το κοριτσάκι

Σημαντική όμως θεωρείται και η σκηνή που περιέγραψε το κοριτσάκι της οικογένειας, μόλις 6,5 ετών, το οποίο ήταν στο αυτοκίνητο με τους γονείς και τα αδερφάκια της. Ήταν κάτι που αποκάλυψε το Cretalive.gr την Κυριακή. Το κοριτσάκι όταν μεταφέρθηκε με τα αδερφάκια του στο σπίτι του θείου της, αδερφού της μητέρας της και ερωτήθηκε τι συνέβη, φέρεται να είπε: «ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και την έριξε..».

Αυτό καταθέτει ο θείος της στην Αστυνομία. Ήταν κάτι που όντως είδε η ανήλικη; Ή έτσι το εξέλαβε;

Ο 30χρονος προανακριτικά φέρεται να υποστήριξε ότι στο αυτοκίνητο όλοι κάθισαν μπροστά, δηλαδή εκείνος στη θέση του οδηγού, η μητέρα στο παράθυρο και ενδιάμεσα τα δύο παιδιά και το καλάθι με το μόλις 3 μηνών βρέφος. Βάσει της περιγραφής του 30χρονου ήταν δηλαδή ο ένας πάνω στον άλλον. Όμως η γιαγιά και ο θείος περιγράφουν ότι βρήκαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά πίσω στην κλούβα. Υπήρχαν κάποιες κούτες πίσω που τις χρησιμοποιούσαν ως κάθισμα.

Πολίτης που διαμένει στην περιοχή και έτυχε να βρεθεί από τους πρώτους στο σημείο, καταθέτει ότι ενώ η κοπέλα ήταν πεσμένη στο έδαφος, παρατήρησε μελανιές στην αριστερή πλευρά, στο ύψος της μέσης. Στο νοσοκομείο μετέπειτα, στην πρώτη εξέταση του εφημερεύοντα ιατροδικαστή, ο τελευταίος ανέφερε προφορικά ότι η κοπέλα έφερε εκδορές στα χέρια και πίσω στην πλάτη που, όμως, μπορούσαν να δικαιολογηθούν ένεκα της πτώσης από το όχημα, ενώ δεν ανευρέθηκαν σημάδια προγενέστερα της πτώσης που να συνάδουν με πάλη.

Ως προς το ιστορικό του ζευγαριού, η μητέρα της 28χρονης καταθέτει ότι ο γαμπρός της αγαπά υπερβολικά την κόρη της καθώς είναι μαζί από μικρά παιδιά, όμως ως ζευγάρι είχαν προστριβές και καυγάδες. Μάλιστα, όπως έγραψε το Cretalive.gr, γίνεται αναφορά σε περιστατικό χειροδικίας τον Ιανουάριο του 2026 και ενώ η Γωγώ ήταν έγκυος 8 μηνών. Ο άνδρας την χαστούκισε, όπως καταγγέλλεται, επειδή εκείνη του πέταξε ένα ποτήρι καθώς τον είδε σε μπαρ με μία κοπέλα. Περιστατικά που, όμως, δεν είχαν καταγγελθεί.

Ως προς την επίμαχη ημέρα, στην κατάθεση της η πεθερά, όπως έγραψε το Cretalive.gr περιγράφει ότι ο γαμπρός της τής τηλεφώνησε κλαίγοντας στις 6 παρά 20 το απόγευμα του Σαββάτου και της είπε: «Η Γωγώ έπεσε από το αυτοκίνητο, άνοιξε η πόρτα και έχει χτυπήσει στο κεφάλι».

Ρωτούσε ξανά και ξανά πού βρίσκονταν με την κόρη της, εκείνος, όμως, δεν απαντούσε. Τον άκουγε μόνο να κλαίει… Όταν επιτέλους κατέφθασε στο σημείο, αντίκρισε το παιδί της πεσμένο ανάσκελα στο έδαφος, κάθετα στο οδόστρωμα, περίπου 3-4 μέτρα πίσω από την κλούβα, με την πόρτα του συνοδηγού ανοιχτή.

Τα παιδιά ήταν στα πίσω καθίσματα και ο γαμπρός της πήγαινε πάνω-κάτω προς την σύζυγο του, φωνάζοντας: «Γωγώ τα παιδιά μας..»

Η μητέρα είδε αίμα να τρέχει από το κεφάλι της κόρης της. Πήρε μία πετσέτα και την έβαλε από κάτω. Φοβήθηκε να τη μετακινήσει…

Η 28χρονη είχε τις αισθήσεις της…

Η μητέρα φέρεται να κατέθεσε ότι η κόρη της δεν της ανέφερε κάτι για το πώς έγινε το συμβάν… Της έλεγε μόνο ότι ζαλίζεται και πονάει το κεφάλι της.

Πηγή: cretalive