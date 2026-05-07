Απανωτά περιστατικά αφίξεων λέμβων με μετανάστες και πρόσφυγες από τα παράλια της Λιβύης, καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο, στα νότια του νομού Ηρακλείου.

Τα ξημερώματα διασώθηκαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, συνολικά 142 μετανάστες σε τρία διαφορετικά περιστατικά, στα νότια των Καλών Λιμένων του δήμου Φαιστού. Ακολούθησαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής των μεταναστών και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου όπου φιλοξενούνται προσωρινά.

Άλλα δύο περιστατικά με 125 μετανάστες

Λίγες ώρες πριν, εντοπίστηκαν άλλοι 125 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά στον Τσούτσουρα του δήμου Μινώα Πεδιάδας και στους Καλούς Λιμένες. Συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι εντοπίστηκαν στην παραλία του Τσούτσουρα 83 μετανάστες – 74 άνδρες, 8 ανήλικοι και 1 γυναίκα – οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί με πνευστή λέμβο. Από την προανάκριση, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, προέκυψε ότι οι αλλοδαποί είχαν αποπλεύσει από το Τομπρούκ της Λιβύης τα ξημερώματα της 5ης Μαΐου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά από 2.000 έως 6.000 δηναρίων Λιβύης έκαστος για την μεταφορά τους στην Ελλάδα. Επίσης, από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Σουδάν καθώς αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής των υπολοίπων.

Τις απογευματινές ώρες της χθεσινής ημέρας, εντοπίστηκαν στους Καλούς Λιμένες και άλλοι μετανάστες και πρόσφυγες, συνολικά 42 άνδρες από το Μπαγκλαντές και το Σουδάν.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, αποβιβάστηκαν στον παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Φαιστού με φουσκωτή βάρκα. Στελέχη του Λιμενικού και της Αστυνομίας προχώρησαν στην καταγραφή τους και στην συνέχεια μεταφέρθηκαν στο κτίριο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως αναφέρει το ertnews.