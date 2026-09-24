Με τον Πρέσβη της Ιταλίας στην Ελλάδα Paolo Cuculi συναντήθηκε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός το μεσημέρι της Τετάρτης 23/9 στη Λότζια, παρουσία αξιωματικών ακόλουθων της Ιταλικής Πρεσβείας και του Επίτιμου Υποπρόξενου της Ιταλίας στο Ηράκλειο Paolo Bartolozzi.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Ιταλός Πρέσβης συζήτησαν για την μακραίωνη σχέση της Κρήτης και του Ηρακλείου με την Ιταλία και ιδιαίτερα με τη Βενετία, σχέση η οποία παραμένει μέχρι και σήμερα δυναμικά παρούσα μέσα από τα Ενετικά Τείχη που αποτελούν ένα από τα καλύτερα διατηρημένα έργα οχύρωσης στη Μεσόγειο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και το κτίριο της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής που βρίσκεται στην οδό Άλμπερ, το οποίο αποτελεί εξαιρετικό δείγμα της Βαλκανικής αρχιτεκτονικής της πόλης του Ηρακλείου. Ο Ιταλός Πρέσβης επιβεβαίωσε την πρόθεση της χώρας του να ανακατασκευάσει το ιστορικό κτίριο λέγοντας: «Ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να ανακατασκευάσουμε το κτίριο της οδού Άλμπερ. Ευτυχή συγκυρία αποτελεί το γεγονός ότι ο Υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας είναι λάτρης της Ελλάδας και ελπίζουμε σύντομα να έχουμε καλά νέα για το ζήτημα». Ο Αλέξης Καλοκαιρινός εξέφρασε την ικανοποίηση του για την εξέλιξη και διατύπωσε την πρόθεση της Δημοτικής Αρχής να συνεργαστεί στενά για το ζήτημα με την ιταλική πλευρά για την δημιουργία κοινής ατζέντας η οποία θα μπει σε εφαρμογή στο άμεσο μέλλον.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι υπάρχει ισχυρό πολιτιστικό υπόβαθρο που επιτρέπει τη συνεργασία σε σημαντικούς τομείς όπως ο πολιτισμός και ο τουρισμός. Αξίζει να σημειωθεί, ότι σε μια αποστροφή της συζήτησης για τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες, ο Δήμαρχος Ηρακλείου και ο Ιταλός Πρέσβης συμφώνησαν ότι Έλληνες και Ιταλοί είναι πραγματικά «Una faccia, una razza» στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Στο τέλος της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, ανταλλάχθηκαν εθιμοτυπικά δώρα.