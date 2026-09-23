Για τρίτη ημέρα παραμένουν στην παραλιακή πλατεία της Ιεράπετρας 90 μετανάστες και πρόσφυγες κάτω από απάνθρωπες συνθήκες που εντάθηκαν με την σημερινή βροχή, διανυκτερεύοντας στην ύπαιθρο, καθώς με εντολή της Δημοτικής Αρχής δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, δεν υπήρξε ιατρική εξέταση τους, δεν τους χορηγήθηκαν στρώματα, κουβέρτες και υπνόσακοι του Ερυθρού Σταυρού, εφόδια που με εντολή του Δημάρχου παρέμειναν κλειδωμένα.

Δυστυχώς η Ιεράπετρα γίνεται για άλλη μια φορά γνωστή για τους λάθος λόγους. Το μήνυμα που θέλησε να στείλει η Δημοτική Αρχή ότι «πλέον η Ιεράπετρα θα είναι μια αφιλόξενη περιοχή», δεν αναμένεται να πτοήσει τους ανθρώπους που ρισκάρουν την ίδια τους την ζωή σε μια βάρκα για να ξεφύγουν από τις πολεμικές συγκρούσεις και την ανέχεια, αντίθετα βρίσκει ευήκοα ώτα στους οπαδούς της Χρυσής Αυγής και των νεοναζί. Ας θυμίσουμε στους θιασώτες των push back οτι για την εγκληματική απώθηση των προσφύγων στο Φαρμακονήσι, το 2014, επί κυβέρνησης ΝΔ, τον πνιγμό έντεκα από αυτούς και την εξευτελιστική μεταχείριση κατόπιν των διασωθέντων, η χώρα μας καταδικάστηκε όχι από τον… ΣΥΡΙΖΑ, ξένες εφημερίδες ή τις ΜΚΟ, αλλά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καταβάλλοντας αποζημίωση στις οικογένειες των θυμάτων, με χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.

Για κάθε δίοδο που κλείνει, οι πρόσφυγες θα αναζητούν άλλη, πιο μακρά, πιο επικίνδυνη, πιο ακριβή. Αυτό να το θυμούνται όσοι χύνουν κροκοδείλια δάκρυα κάθε φορά που ένα σαπιοκάραβο βουλιάζει στη Μεσόγειο και ξεβράζονται πτώματα στις ακτές.

Το μεταναστευτικό κύμα, όποτε φουντώνει, δεν μπορεί καμία ευρωπαϊκή χώρα να το αντιμετωπίσει μόνη της. Μόνο η Ευρώπη συλλογικά. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να πιέσουμε, αυτό δεν κάνει και δεν ζήτησε ποτέ, ούτε μια στιγμή, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Χρειάζεται νέα μεταναστευτική πολιτική στην Ένωση, με αναλογική κατανομή των βαρών. Με νομιμότητα, ανθρωπισμό, αποτελεσματικότητα.

Νομαρχιακή Επιτροπή Λασιθίου ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ.