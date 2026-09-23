Ένα διαχρονικό αίτημα της σχολικής κοινότητας του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας γίνεται πράξη.

Σε ένα σχολείο με ιστορία σχεδόν 100 ετών, οι ανάγκες για συντήρηση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών είναι διαρκείς. Οι εκάστοτε Δημοτικές Αρχές έχουν καταβάλει, όλα αυτά τα χρόνια, επανειλημμένες προσπάθειες για την αναβάθμιση του ιστορικού αυτού σχολικού συγκροτήματος και τη βελτίωση των συνθηκών για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Σήμερα, μια ακόμη σημαντική παρέμβαση προστίθεται σε αυτή τη διαδρομή.

Το στέγαστρο στον αύλειο χώρο του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας, που ολοκληρώθηκε μέσα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», και την επιπλέον χρηματοδότηση 120.000 Ευρώ που εξασφάλισε ο κ. Πλακιωτάκης Ιωάννης, Α Αντιπρόεδρος της Βουλής και Βουλευτής Λασιθίου, έρχεται να καλύψει μια ουσιαστική ανάγκη της σχολικής κοινότητας και να βελτιώσει την καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών.

Κατά την επίσκεψή του στο 1ο Γυμνάσιο ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ” Βρεθήκαμε σήμερα στο σχολείο, μαζί με τη Διεύθυνση, τους και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, για να δούμε από κοντά την ολοκλήρωση του έργου. Για ένα σχολείο με έναν αιώνα ιστορίας, κάθε παρέμβαση έχει ιδιαίτερη σημασία. Και κάθε βήμα αναβάθμισης αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης, διαχρονικής προσπάθειας. Η εμπειρία δείχνει ότι τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζονται ανάδειξη των αναγκών, συνεργασία, επιμονή και διαρκής διεκδίκηση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Αυτό ακριβώς είναι που έχει σημασία: οι ανάγκες της σχολικής κοινότητας να ακούγονται και, μέσα από τη συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της εκπαιδευτικής κοινότητας και της Πολιτείας, να μετατρέπονται σε συγκεκριμένα έργα. Το 1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας έχει μια μεγάλη ιστορία. Η προσπάθεια για ένα καλύτερο και πιο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον πρέπει να έχει και συνέχεια”.

Ο διευθυντής του Γυμνασίου κ. Τζαράκης Φιλοκτήτης ενημέρωσε τον κ. Πλακιωτάκη για τις προσθήκες που πρέπει να γίνουν ακόμη ώστε να τακτοποιηθούν οι ελλείψεις που υπάρχουν και να βελτιωθούν με αυτό τον τρόπο οι συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Δήμου Ιεράπετρας κ. Γιώργος Χατζάκης, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης ο Διευθυντής του 1ου Γυμνασίου κ. Φιλοκτήτης Τζαράκης, το προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με επικεφαλής τον πρόεδρο κ.Παύλο Σπυριδάκη, , ο Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ιεράπετρας κ. Βαγγέλης Παπακωνσταντής, καθώς και μέλη της ΔΗΜ.Τ.Ε. Ιεράπετρας της Νέας Δημοκρατίας.

Η σχολική κοινότητα του 1ου Γυμνασίου Ιεράπετρας ευχαριστεί θερμά τον κ. Πλακιωτάκη για τις προσπάθειες που καταβάλλει για την αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του σχολείου.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ