Η εμπεριστατωμένη έρευνα και συλλογή στοιχείων των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό φυτείας κάνναβης και τη σύλληψη χθες ενός ημεδαπού έγκλειστου σωφρονιστικού καταστήματος κατηγορούμενου για παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών (καλλιέργεια) στα Χανιά.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της προανάκρισης της ανωτέρω υπηρεσίας, προέκυψε ότι 50χρονος ημεδαπός εκμεταλλευόμενος τις συνθήκες κράτησης σε σωφρονιστική εγκατάσταση ειδικού τύπου, προέβαινε σε οργανωμένη καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης σε παρακείμενη αγροτική τοποθεσία πλησίον του Καταστήματος Κράτησης έχοντας διαμορφώσει τον περιβάλλοντα χώρο και δημιουργώντας περιβάλλον απόκρυψης της φυτείας (θόλο) με αυτοφυή βλάστηση .

Αστυνομικοί της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποίησαν χθες (23.09.2026) αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τον ημεδαπό να εξέρχεται από τον ανωτέρω χώρο όπου προηγουμένως είχε πραγματοποιήσει καλλιεργητικές εργασίες και τον ακινητοποίησαν .

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο βρεθήκαν και εκριζώθηκαν συνολικά 35 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 3 μέτρα.

Επίσης βρεθήκαν και κατασχέθηκαν 11 κιλά και 260 γραμμάρια νωπών κλώνων από δενδρύλλια κάνναβης ,μια συσκευή κινητού τηλεφώνου και διάφορα εργαλεία.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων