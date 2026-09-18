Μια από τις πιο δύσκολες και θεαματικές επιχειρήσεις, που αφορούν το κατασκευαστικό κομμάτι του τμήματος του ΒΟΑΚ Αγίου Νικολάου -Νεαπόλεως έλαβαν χώρα χθες. Ήταν η καθαίρεση της υφιστάμενης μεγάλης γέφυρας μήκους 100 μ. περίπου απ’ όπου περνά η παλιά εθνική οδός και ο Ξηροπόταμος, λίγο μετά την παλιά διακλάδωση προς Λακώνια.

Πέντε βαριά μηχανήματα με «μπίκους» σφυροκόπησαν επί πολλές ώρες την παλιά τσιμεντένια, με τον ισχυρό σιδερένιο οπλισμό, γέφυρα, η οποία στο τέλος παραδόθηκε μετατρεπόμενη σε μια τεράστια άμορφη μάζα σίδερων ανάμικτων με όγκους μπάζων!

Σε προχωρημένο στάδιο είναι η κατασκευή των τεχνικών έργων κάτω από τη γέφυρα, όπου θα ακολουθήσει επίχωση και κατασκευή της ανωδομής.

Μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται η ολοκλήρωση της κατασκευής του συγκεκριμένου τμήματος ώστε να αποδοθεί στην κυκλοφορία, δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο διευθυντής του έργου από την πλευρά της «Άκτωρ» Άρης Φρουζάκης.

Η άλλη γέφυρα και η υπόγεια διάβαση

Προς τα τέλη του μήνα θα ακολουθήσει η καθαίρεση και της επόμενης γέφυρας κάτω από την οποία περνά η παλιά εθνική οδός προς Λίμνες.

Στο σημείο εκείνο θα κατασκευαστεί υπόγεια διάβαση και ένα τεράστιο τεχνικό υδραυλικό έργο για την κοίτη του Ξηροποτάμου και αυτά θα επιχωθούν στη συνέχεια μέχρι την παλιά της στέψη για να ενωθεί με το κατασκευαζόμενο τμήμα του ΒΟΑΚ. Ήδη το επίχωμα υψώνεται σταδιακά και μετά την καθαίρεση της γέφυρας θα συμπληρωθεί για να υπερυψωθεί στο σημερινό επίπεδο, να στρωθεί η άσφαλτος και τα συνοδά έργα για να δοθεί, διαδοχικά, σε κυκλοφορία.

Διακοπή κυκλοφορίας διαδοχικά 24ωρα

Τέτοιας κλίμακας τεχνικές παρεμβάσεις δεν είναι δυνατόν να γίνουν με διατήρηση παράλληλα της κυκλοφορίας στο κατασκευαζόμενο έργο, γι’ αυτό και γίνεται ολοκληρωτική διακοπή της κυκλοφορίας σε διαδοχικά 24ωρα, εξήγησε ο κ. Φρουζάκης.

Στην ερώτηση αν θα ακολουθήσουν κι άλλες αντίστοιχες από τις ήδη αναγγελθείσες πολυήμερες διακοπές της κυκλοφορίας στο κατασκευαζόμενο τμήμα του ΒΟΑΚ, ο κ. Φρουζάκης είπε ότι αυτό θα ξανασυμβεί στα τέλη του μήνα, όταν θα γίνει η καθαίρεση της δεύτερης γέφυρας.

Τέτοιου είδους μεγάλες πλήρεις διακοπές κυκλοφορίας θα υπάρξουν μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και ίσως τις λίγες πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου αν χρειαστεί, μας είπε ακόμα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ