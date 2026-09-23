Σταδιακή βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός στην Κρήτη την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, μετά τις βροχές που σημειώθηκαν τις προηγούμενες ώρες, κυρίως στην ανατολική πλευρά του νησιού. Τις πρωινές ώρες προβλέπονται παροδικές νεφώσεις, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές, κυρίως στα ανατολικά. Στη συνέχεια, τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν και ο καιρός να βελτιωθεί σταδιακά, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν κατά τόπους τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία στην Κρήτη θα κυμανθεί σε σχετικά ήπια επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να φτάνουν τους 26 βαθμούς Κελσίου.