Αλλάζει σταδιακά το σκηνικό του καιρού στο νομό Λασιθίου, με τον Άγιο Νικόλαο, την Ιεράπετρα και τη Σητεία να περνούν σε πιο φθινοπωρινές συνθήκες τις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo.gr, το κύριο χαρακτηριστικό θα είναι οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, ενώ από το Σάββατο θα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερες νεφώσεις και την Κυριακή αναμένονται βροχές, κατά τόπους και καταιγίδες.

Για σήμερα, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, και στις τρεις πόλεις επικρατεί γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 23°C στον Άγιο Νικόλαο, τους 22°C στην Ιεράπετρα και τους 24°C στη Σητεία, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν κατά τόπους τα 5 μποφόρ, με ριπές έως και 55 χλμ./ώρα.

Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέβει στους 25°C και στις τρεις περιοχές, όμως οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα παραμείνουν χαμηλές, ιδιαίτερα στην Ιεράπετρα, όπου προβλέπεται να πέσει στους 16°C. Στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται ελάχιστη 19°C και στη Σητεία 19°C.

Το Σάββατο θα αρχίσει να γίνεται πιο εμφανής η αλλαγή. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις κατά διαστήματα, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 26°C στον Άγιο Νικόλαο και τη Σητεία και τους 25°C στην Ιεράπετρα. Στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται μάλιστα ασθενείς βροχές από το απόγευμα.

Η Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου είναι η ημέρα κατά την οποία αναμένεται η σημαντικότερη μεταβολή. Στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται ασθενείς βροχές από το πρωί, βροχή το μεσημέρι και εκ νέου ασθενή φαινόμενα το απόγευμα, με τη θερμοκρασία να φτάνει μόλις τους 23°C. Στην Ιεράπετρα, η πρόγνωση δείχνει αυξημένες νεφώσεις και καταιγίδα κατά τις μεσημβρινές ώρες, ενώ στη συνέχεια αναμένεται ασθενής βροχή. Η θερμοκρασία θα περιοριστεί στους 22°C, με την ελάχιστη να πέφτει στους 14°C. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Σητεία, όπου προβλέπονται βροχές από το πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 23°C, ενώ η ελάχιστη αναμένεται στους 15°C.