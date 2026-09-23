Δήλωση της Γενειατάκη Σοφίας, γραμματέα της ΚΟΒ Ιεράπετρας του ΚΚΕ, με αφορμή τις απάνθρωπες συνθήκες που βρίσκονται οι πρόσφυγες και μετανάστες στην Ιεράπετρα:

Οι συνθήκες που παραμένουν οι τελευταίοι ξεριζωμένοι εδώ και τρεις μέρες είναι απάνθρωπες!

ΕΙΝΑΙ ΝΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!

Μιλάμε για ανθρώπους ξεριζωμένους που φεύγουν από εμπόλεμες περιοχές, μέρη που μαστίζει η φτώχεια και η εξαθλίωση, πρόσφυγες και μετανάστες που αναζητούν μία καλύτερη ζωή

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΚΚΟΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΟΥ ΦΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ

Οι άνθρωποι αυτοί, οι πρόσφυγες και μετανάστες είναι κατατρεγμένοι από τους πολέμους και τα σχέδια των ιμπεριαλιστών που αρπάζουν πρώτες ύλες, αγορές, δρόμους μεταφοράς, ενεργειακούς πόρους, που για να πετύχουν τον σκοπό τους δολοφονούν και ισοπεδώνουν ότι βρίσκεται εμπόδιο στο διάβα τους.

Η κυβέρνηση, μαζί με την ΕΕ έχουν τεράστια ευθύνη για την εμπλοκή σε αυτούς τους σχεδιασμούς που, ανάμεσα στα άλλα, διογκώνει τον ξεριζωμό και την προσφυγιά!

Μάλιστα με τους νόμους και τις κατευθύνσεις τους εγκλωβίζουν ανθρώπινες ζωές σε απαράδεκτες συνθήκες, σε κλειστές δομές-φυλακές ψυχών αντί να γίνεται το αυτονόητο, αυτό που λέμε εμείς:

Εξασφάλιση, με αποκλειστική ευθύνη του κράτους, προσωρινών χώρων φιλοξενίας με αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, για άμεση καταγραφή των αναγκών τους, με πλήρη πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, νομική συνδρομή, διερμηνεία και διαδικασίες ασύλου ώστε γρήγορα να εξασφαλίζεται χορήγηση ασύλου και ταξιδιωτικών εγγράφων, ώστε να μπορούν να μεταβαίνουν στις χώρες του πραγματικού προορισμού τους.

Στην Ιεράπετρα πρέπει ΑΜΕΣΑ να δοθεί λύση εξασφαλίζοντας έναν χώρο με ανθρώπινες συνθήκες υγιεινής ώστε να γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές και όχι σε αυτές τις βάρβαρες συνθήκες που έχουν την βούλα της πλειοψηφία του δημοτικού συμβουλίου και του Δημάρχου, όταν η λογική τους είναι: « Να φύγουν και δεν μας νοιάζει τίποτα ». Οι κατευθύνσεις που δίνονται δημιουργούν αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν το έδαφος για τα πιο μαύρα αντανακλαστικά.

ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Δυναμώνουμε την αλληλεγγύη μας σε όλα τα θύματα των πολέμων, στους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες! Δυναμώνουμε την πάλη απέναντι στο δηλητήριο του φασισμού-ρατσισμού, την πάλη ενάντια στο σύστημα που τον γεννά!