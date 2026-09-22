Αντιπροσωπεία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σητείας συμμετείχε την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026 σε συνάντηση στο Δημαρχείο με τον Δήμαρχο κ. Γιώργο Ζερβάκη, την Αντιδήμαρχο Παιδείας κα Μαριάννα Ξενικάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων κ. Στέλιο Σπυριδάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν επίσης ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου κ. Ρείζης, καθώς και εκπρόσωποι του 1ου Γυμνασίου και της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου.

Κύριο αντικείμενο της συζήτησης ήταν η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των σοβαρών ζημιών στο σχολικό συγκρότημα, με αφορμή την πτώση σοβά από την οροφή της αίθουσας διδασκόντων τον περασμένο Ιούλιο. Το περιστατικό αυτό επέβαλε ήδη αλλαγές στη λειτουργία του σχολείου, με τον περιορισμό ή τη μη χρήση των επικίνδυνων χώρων για την προστασία όλων.

Η Δημοτική Αρχή ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τις πρώτες ενέργειες που έγιναν, τις μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τεχνική Υπηρεσία και τις διαδικασίες εξασφάλισης της απαραίτητης χρηματοδότησης. Από την πλευρά των γονέων τονίστηκε ότι οι εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καμία καθυστέρηση, ώστε να διασφαλιστούν απόλυτα ασφαλείς συνθήκες για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων παρακολουθεί στενά το ζήτημα και θα συνεχίσει να διεκδικεί, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, ένα κατάλληλο , ασφαλές και αξιοπρεπές σχολικό περιβάλλον.

Με εκτίμηση,

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Σητείας