Παίκτης της ΑΕ Νεάπολης είναι ο Μπάμπης Τζαράκης, όπως έκανε γνωστό με την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Αθλητική Ένωση Νεάπολης ανακοινώνει και επίσημα την έναρξη της συνεργασίας της με τον Μπάμπη Τζαράκη,ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ της ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου

Η διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο πιστεύουν στις δυνατότητες και την αγωνιστική αξία του Μπάμπη και θεωρούν πως η παρουσία του θα αποτελέσει ένα σημαντικό «όπλο» στη φετινή μας προσπάθεια.

Σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, το νεαρό της ηλικίας του και η διάθεσή του να προσφέρει αναμένεται να δώσουν στην ομάδα μας σημαντικές λύσεις και επιπλέον δυναμική.

Μπάμπη, καλώς ήρθες και επίσημα στην οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Νεάπολης!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.