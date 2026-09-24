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Ολυμπιακός: Ο «Χόρμινγκα» Γκονσάλες ήταν ο τελευταίος που έφτασε…

by anatolh kim
24/09/2026
in Αθλητισμός, Ποδόσφαιρο
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Ο Αρμάντο «Hormiga» Γκονσάλες ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που εντάχθηκε στην αποστολή της Εθνικής Μεξικού, ενόψει των τεσσάρων φιλικών αναμετρήσεων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα της τρέχουσας διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού έφτασε στο προπονητικό κέντρο, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία του Μεξικού υπό τις οδηγίες του Ράφα Μάρκες, συμπληρώνοντας έτσι το ρόστερ της «Τρι».

Ο τελευταίος που έφτασε στο Μεξικό

Ο Γκονσάλες ήταν ο τελευταίος διεθνής που εκκρεμούσε να παρουσιαστεί στο προπονητικό κέντρο, καθώς την Τρίτη (22/9) είχαν ήδη ενσωματωθεί αρκετοί ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στην Ευρώπη και το MLS.

Με την άφιξη του επιθετικού του Ολυμπιακού, ο Ράφα Μάρκες έχει πλέον στη διάθεσή του ολόκληρο το γκρουπ των παικτών που κλήθηκαν για τα τέσσερα παιχνίδια που θα δώσουν οι Μεξικανοί στο διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Ο ομοσπονδιακός εκλέκτορας πραγματοποίησε χθες δύο προπονήσεις. Η πρώτη ήταν ανοιχτή στο κοινό, ενώ στη δεύτερη, που έγινε το απόγευμα, το βάρος δόθηκε στην τακτική και στην αγωνιστική προετοιμασία της ομάδας.

Το πρόγραμμα του Μεξικού

Το πρώτο παιχνίδι της «νέας εποχής» του Ράφα Μάρκες στην τεχνική ηγεσία της Εθνικής Μεξικού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (26/9) στη Βαλτιμόρη, απέναντι στην Κολομβία. Στη συνέχεια, η Εθνική ομάδα της χώρας της Κεντρικής Αμερικής θα αντιμετωπίσει κατά σειρά το Περού στο Νιου Τζέρσεϊ, τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Φοίνιξ και τη Χιλή στο Λος Άντζελες.

Ο «Χόρμινγκα» Γκονσάλες, ο οποίος αγωνίζεται πλέον στον Ολυμπιακό, αποτελεί μέρος της αποστολής του Μάρκες για τα συγκεκριμένα παιχνίδια.
www.real.gr

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