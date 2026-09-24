Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί για ακόμη μία χρονιά η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και του πολιτισμού, ο «Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης – Αρκαλοχώρι Ηρακλείου».

Μετά από μία δεκαετία γεμάτη επιτυχίες, συγκινήσεις και μοναδικές αθλητικές στιγμές, η διοργάνωση επιστρέφει ανανεωμένη, έχοντας πλέον καθιερωθεί ως ένας σημαντικός αθλητικός θεσμός για την Κρήτη.

Ο φετινός Ημιμαραθώνιος παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη, σε συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κρήτης, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κρήτης Γιώργου Πιτσούλη, του Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου Νίκου Συριγωνάκη, του Δημάρχου Μινώα Πεδιάδας Βασίλη Κεγκέρογλου, του Εντεταλμένου Συμβούλου Παιδείας και Αθλητισμού Στέφανου Ψυλλάκη και του Προέδρου του Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Γιώργου Αλεβυζάκη.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει:

τον Ημιμαραθώνιο των 21,1 χιλιομέτρων ,

, αγώνες δρόμου 10 και 5 χιλιομέτρων ,

, τον παιδικό αγώνα των 1.000 μέτρων ,

, καθώς και αγώνα 200 μέτρων για ΑμεΑ.

Το ενδιαφέρον για τη φετινή διοργάνωση είναι ιδιαίτερα μεγάλο, καθώς οι συμμετοχές, οι οποίες έχουν ήδη κλείσει, ξεπερνούν τις 6.000, με αθλητές από 52 χώρες. Μάλιστα, οι ξένοι αθλητές που θα βρεθούν στο Αρκαλοχώρι προσεγγίζουν τους 1.000, προσδίδοντας στον αγώνα έντονο διεθνή χαρακτήρα.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέντευξη τύπου στους 750 εθελοντές, η συμβολή των οποίων είναι καθοριστική για την επιτυχία της διοργάνωσης. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν δημόσια τις ευχαριστίες τους στους εθελοντές, αλλά και στους πολιτιστικούς συλλόγους, τους επαγγελματίες και όλους τους φορείς που στηρίζουν διαχρονικά τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης.

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης αποτελεί πλέον μια μεγάλη γιορτή συμμετοχής, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολιτισμού και εξωστρέφειας, που προβάλλει την Κρήτη σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δηλώσεις

Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης

Ένα παιδί που γεννήθηκε πριν από 11 χρόνια και σήμερα συμπεριφέρεται σαν έφηβος: γεμάτο ενέργεια, όνειρα και διάθεση να προχωρήσει μπροστά. Αυτός είναι ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης. Μια διοργάνωση που μεγάλωσε, αγαπήθηκε και έγινε σημείο αναφοράς, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά κυρίως για την ψυχή της. Γιατί πίσω από κάθε χιλιόμετρο βρίσκονται άνθρωποι. Περισσότεροι από 700 εθελοντές προσφέρουν χρόνο, χαμόγελο και καρδιά, αποδεικνύοντας πως η πραγματική δύναμη μιας διοργάνωσης είναι οι άνθρωποί της. Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης είναι μια γιορτή αθλητισμού, εθελοντισμού και ανθρωπιάς, που μας θυμίζει πως όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να δημιουργούμε όμορφα πράγματα. Ως Περιφέρεια Κρήτης, είμαστε με χαρά και περηφάνια δίπλα σε αυτή τη μοναδική προσπάθεια. Καλή διαδρομή σε όλους, με υγεία, δύναμη και χαμόγελο!

Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης

Ο Ημιμαραθώνιος Κρήτης αποτελεί πλέον έναν σημαντικό αθλητικό θεσμό για το Ηράκλειο και ολόκληρη την Κρήτη. Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει έμπρακτα τη διοργάνωση, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας μεγάλης γιορτής του αθλητισμού, που κινητοποιεί την τοπική κοινωνία και αναδεικνύει τον τόπο μας. Η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των φορέων αποδεικνύουν ότι όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας μπορούμε να δημιουργούμε δράσεις με σημαντικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Καλούμε όλους να συμμετάσχουν και να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής.

Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου

Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε για ακόμη μία χρονιά, στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας, τον 11ο Ημιμαραθώνιο Κρήτης. Οι συμμετοχές από 52 χώρες, αλλά και οι 6.000 συμμετοχές αθλητών, εκ των οποίων οι 2.000 από την υπόλοιπη Ελλάδα, αποδεικνύουν τη δυναμική που έχει αποκτήσει η διοργάνωση, η οποία συμβάλλει στην ανάδειξη του τόπου μας. Ως Δήμος, στηρίζουμε έμπρακτα αυτή τη μεγάλη γιορτή του Αθλητισμού και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε όλους τους δρομείς και τους επισκέπτες ώστε να ζήσουμε όλοι μαζί, αυτή τη μοναδική εμπειρία. Γιατί, τελικά, αυτό που μένει από τον Ημιμαραθώνιο Κρήτης δεν είναι μόνο η διαδρομή και ο τερματισμός, αλλά κυρίως οι άνθρωποι, η συμμετοχή, η χαρά και η φιλοξενία που τον κάνουν ξεχωριστό».

Πρόεδρος Αθλητικού Συλλόγου Υγείας Γιώργος Αλεβυζάκης

Για μία ακόμη χρονιά, ανυπομονούμε να φιλοξενήσουμε τους χιλιάδες μουσαφίρηδες μας, οι οποίοι θα φτάσουν στον τόπο μας από 52 διαφορετικές χώρες. Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια και φέτος οι εγγραφές εξαντλήθηκαν πολύ πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά.

Ο Διεθνής Ημιμαραθώνιος Κρήτης, δεν είναι σαν όλους τους άλλους αγώνες, έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη διοργάνωση της Κρήτης, αλλά κυρίως, αποτελεί ένα σπουδαίο πολιτιστικό γεγονός. Είναι μια γιορτή μέσα από την οποία προβάλλουμε την παράδοση, την αυθεντική φιλοξενία και τις διαχρονικές αξίες της Κρήτης σε ολόκληρο τον κόσμο.

Φυσικά, αυτό το όμορφο αποτέλεσμα δεν θα ήταν εφικτό χωρίς τη στήριξη πολλών ανθρώπων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τους συνδιοργανωτές και τους χορηγούς μας για την αμέριστη εμπιστοσύνη τους, όμως θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους εθελοντές μας, χωρίς το δικό τους χαμόγελο και τη δική τους ακούραστη προσφορά, τίποτα από όλα αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Σας περιμένουμε όλους στις 4 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι για να ζήσουμε μαζί άλλη μια αξέχαστη εμπειρία!