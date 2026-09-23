Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στο οδικό δίκτυο μεταξύ Καβουσίου και Σητείας.

Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο αυτοκίνητο εγκλωβίστηκαν σε αυτό και κρίθηκε αναγκαία η συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιεράπετρας, η οποία μετέβη στο σημείο με τρία πυροσβεστικά οχήματα και το ανάλογο προσωπικό, προχωρώντας στον απεγκλωβισμό των δύο γυναικών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, οι δύο γυναίκες είναι ευτυχώς καλά στην υγεία τους.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ