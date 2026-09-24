Με το Technical 1000m ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το αγωνιστικό πρόγραμμα του SUP World Cup στο πλαίσιο του AGIOS NIKOLAOS ON SUP 2026, σε μία ξεχωριστή τελευταία ημέρα που μετέφερε για πρώτη φορά τη διεθνή αγωνιστική δράση στη Μίλατο.

Η Μίλατος, με το όμορφο λιμανάκι και το ανοιχτό θαλάσσιο μέτωπο, αποδείχθηκε ιδανικό πεδίο για το Technical 1000m. Για πρώτη φορά αγώνας του AGIOS NIKOLAOS ON SUP πραγματοποιήθηκε στη Δημοτική Ενότητα Βραχασίου, διευρύνοντας τον αγωνιστικό χάρτη της διοργάνωσης και μεταφέροντας τη δράση σε ένα ακόμη σημείο του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Το Technical αποτέλεσε το τρίτο και τελευταίο αγώνισμα του φετινού SUP World Cup, μετά το Long Distance της Κυριακής και το Sprint της Τρίτης. Συνολικά 112 αθλητές και αθλήτριες από 21 χώρες συμμετείχαν στην τελευταία αγωνιστική ημέρα, με 70 άνδρες και 42 γυναίκες στις κατηγορίες Junior, Open, Masters 40+ και Masters 50+.

Οι συνθήκες στη βόρεια ακτή της Κρήτης, όπου η θάλασσα έδωσε περισσότερο κύμα και πιο ανοιχτό πεδίο, πρόσθεσαν ακόμη μεγαλύτερο αγωνιστικό ενδιαφέρον. Με συννεφιά και κατά διαστήματα ψιλόβροχο, αλλά και κυματισμό στα πιο εκτεθειμένα σημεία έξω από το λιμάνι, η διαδρομή έγινε ακόμη πιο απαιτητική.

Ο κυματισμός δημιούργησε ιδανικές συνθήκες για έναν τεχνικά απαιτητικό αγώνα SUP, ενισχύοντας τις μάχες στις σημαδούρες και δοκιμάζοντας στο όριο την ισορροπία, τον έλεγχο της σανίδας και την τακτική των αθλητών. Σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές κατεύθυνσης και τις απαιτητικές στροφές, οι συνθήκες συνέβαλαν σε έντονο συναγωνισμό, συχνές αλλαγές θέσεων και ανατροπές μέχρι τα τελευταία μέτρα.

TECHNICAL 1000m – OPEN MEN

Andersen στην κορυφή – Εντυπωσιακή αντεπίθεση και δεύτερη θέση για τον Τσουρή

Ο τελικός των Open Men είχε έντονο ρυθμό από τα πρώτα μέτρα, με τον Christian Andersen από τη Δανία να πραγματοποιεί εξαιρετική εκκίνηση και να παίρνει από νωρίς τον έλεγχο της κούρσας. Ο Andersen δημιούργησε σταδιακά διαφορά από τους “διώκτες” του και διατήρησε σταθερά την πρωτοπορία μέχρι τη γραμμή του τερματισμού, κατακτώντας τη νίκη με χρόνο 5:44.019.

Πίσω του, όμως, η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις του βάθρου εξελίχθηκε συναρπαστικά!

Ο Ισπανός Sergio Cantoral Quirant κρατούσε για μεγάλο μέρος του αγώνα τη δεύτερη θέση, όμως ο Αναστάσιος Τσουρής ανέβαζε συνεχώς ρυθμό. Ο Έλληνας αθλητής πέρασε αρχικά τον Manuel Hoyuela Rojas, μείωσε σταδιακά τη διαφορά από τον Cantoral και στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής εξαπέλυσε την τελική του αντεπίθεση. Ο Τσουρής κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να τερματίσει σε 5:51.186, χαρίζοντας στην Ελλάδα μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της ημέρας. Ο Sergio Cantoral Quirant ολοκλήρωσε τον τελικό στην τρίτη θέση με 5:55.147, ενώ ο Donato Freens, που είχε ξεκινήσει δυνατά, έχασε πολύτιμο έδαφος έπειτα από πτώση.

Τελική κατάταξη Open Men

ANDERSEN Christian – Δανία – 5:44.019 2. TSOURIS Anastasios – Ελλάδα – 5:51.186 3. CANTORAL QUIRANT Sergio – Ισπανία – 5:55.147

4.HOYUELA ROJAS Manuel – Ισπανία – 6:02.438

FREENS Donato – Ολλανδία – 06:11.980 DOUKAS Phaedon – Ελλάδα – 6:14.843 BARBU Matei – Ρουμανία – 6:28.320 MAJDAN Mikolaj – Πολωνία – 6:49.587

TECHNICAL 1000m – OPEN WOMEN

Μεγάλη ανατροπή και ελληνική νίκη για την Κυριακή Λογοθέτη

Ο τελικός των Open Women πρόσφερε μία από τις πιο συναρπαστικές μάχες της ημέρας, με την πρώτη θέση να αλλάζει χέρια μέχρι τις τελευταίες σημαδούρες.

Η Csillag Kocsis από την Ουγγαρία πήρε από νωρίς την πρώτη θέση, με την Κυριακή Λογοθέτη να παραμένει κοντά και να περιμένει την ευκαιρία της. Μία πτώση της Kocsis έδωσε αρχικά τη δυνατότητα στην Ελληνίδα να περάσει μπροστά, όμως η Ουγγαρέζα αθλήτρια αντέδρασε άμεσα, ανέβασε ξανά ρυθμό και ανέκτησε την πρώτη θέση.

Η Λογοθέτη, ωστόσο, παρέμεινε στη μάχη. Δύο σημαδούρες πριν από τον τερματισμό πήρε εξαιρετικά τη στροφή και πέρασε ξανά μπροστά, με τις δύο αθλήτριες να συνεχίζουν τη μονομαχία μέχρι τα τελευταία μέτρα. Η Kocsis πλησίασε και πάλι, όμως μία ακόμη πτώση έκρινε οριστικά την κούρσα, με την Κυριακή Λογοθέτη να περνά πρώτη τη γραμμή του τερματισμού σε 6:49.171 και να κατακτά μία μεγάλη νίκη για την Ελλάδα.

Η Csillag Kocsis πήρε τη δεύτερη θέση με 7:02.096, ενώ η Marta Apanasewicz από την Πολωνία ολοκλήρωσε σταθερά την κούρσα στην τρίτη θέση με 7:10.012.

Για τη Λογοθέτη, η νίκη αποτέλεσε την επιβράβευση μίας ιδιαίτερα δυνατής και επίμονης παρουσίας σε όλη τη διάρκεια των αγωνιστικών ημερών στον Άγιο Νικόλαο.

Τελική κατάταξη Open Women

ΛΟΓΟΘΕΤΗ Κυριακή – Ελλάδα – 6:49.171 KOCSIS Csillag – Ουγγαρία – 7:02.096 APANASEWICZ Marta – Πολωνία – 7:10.012 NOVITSKAIA Natalia – AIN – 7:34.650 ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Ελένη – Ελλάδα – 7:44.921 LUCHETTA Claudia – Ιταλία – 7:52.901 ΛΑΝΤΖΑΝΑΚΗ Κατερίνα – Ελλάδα – 8:19.280 ΚΑΡΑΙΝΔΡΟΥ Αθανασία – Ελλάδα – 8:27.600

MASTERS

Ελληνικές νίκες για Πράπα και Τσαούτου – Μάχες μέχρι το τέλος

Οι κατηγορίες Masters πρόσθεσαν ακόμη μία έντονα ανταγωνιστική διάσταση στην τελευταία ημέρα του SUP World Cup, με σημαντική ελληνική παρουσία στα βάθρα.

Στους Masters 40+ Men, ο Αλέξανδρος Πράπας πραγματοποίησε εντυπωσιακή εκκίνηση και δημιούργησε γρήγορα σημαντική διαφορά από τους αντιπάλους του. Μία πτώση λίγο πριν από το τέλος του πρώτου γύρου επέτρεψε στον Ιταλό Alessandro Sapigni να περάσει μπροστά, όμως ο Έλληνας αθλητής δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Ανέκτησε το χαμένο έδαφος, πέρασε ξανά στην πρώτη θέση και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Ιδιαίτερα δυνατή ήταν και η μάχη για την τρίτη θέση, με τον Rui Ramos από την Πορτογαλία να συμπληρώνει τελικά το βάθρο.

Masters 40+ Men:

ΠΡΑΠΑΣ Αλεξανδρος – Ελλάδα SAPIGNI Alessandro – Ιταλία RAMOS Rui – Πορτογαλία

Στις Masters 40+ Women, η Ειρήνη Λογκάκη βρέθηκε μπροστά κατά τη διάρκεια της κούρσας, όμως η Louise Court από τη Μεγάλη Βρετανία κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα και να πάρει τελικά τη νίκη. Η Λογκάκη κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ η Olga Merkulova συμπλήρωσε το βάθρο.

Masters 40+ Women

COURT Louise – Μεγάλη Βρετανία ΛΟΓΚΑΚΗ Ειρήνη – Ελλάδα MERKULOVA Olga – AIN

Στους Masters 50+ Men, ο Reza Nasiri από την Ιταλία πήρε την πρώτη θέση, μπροστά από τον συμπατριώτη του Daniele Cani και τον Ισπανό Pablo Perez Vazquez. Η κούρσα είχε αρκετές ανατροπές, με πτώσεις και αλλαγές θέσεων να επηρεάζουν τη μάχη για το βάθρο μέχρι τα τελευταία σημεία της διαδρομής.

Masters 50+ Men

NASIRI Reza – Ιταλία CANI Daniele – Ιταλία PEREZ VAZQUEZ Pablo – Ισπανία

Στις Masters 50+ Women, η Ελλάδα πανηγύρισε ακόμη μία νίκη, με την Πέννυ Τσαούτου να κατακτά την πρώτη θέση. Η Karter Dekel Bathen από το Ισραήλ τερμάτισε δεύτερη και η Sara Maxey από τη Μεγάλη Βρετανία τρίτη.

Masters 50+ Women

ΤΣΑΟΥΤΟΥ Πέννυ – Ελλάδα KARTER DEKEL BATHEN – Ισραήλ MAXEY Sara – Μεγάλη Βρετανία

JUNIOR

Με 49 αθλητές και αθλήτριες, οι Junior αποτέλεσαν και πάλι τη μεγαλύτερη κατηγορία της ημέρας.

Στους Junior Men, ο Νίκος Φαρσάρης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, χαρίζοντας στην Ελλάδα τη νίκη. Τη δεύτερη θέση κατέκτησε ο Nuredin Resul από τη Ρουμανία, ενώ ο Γιώργος Σφακιωτάκης συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση, σε μια ακόμη δυνατή ελληνική παρουσία.

Junior Men – Final A

ΦΑΡΣΑΡΗΣ Νίκος – Ελλάδα RESUL Nuredin – Ρουμανία ΣΦΑΚΙΩΤΑΚΗΣ Γεώργιος – Ελλάδα

Στις Junior Women, η Ιωάννα Παπαδημητρίου κατέκτησε την πρώτη θέση, χαρίζοντας στην Ελλάδα μια ακόμη σημαντική νίκη. Η Ευδοξία Γιαλαμά ολοκλήρωσε την εξαιρετική ελληνική παρουσία στη δεύτερη θέση, ενώ η Francisca Costa από την Πορτογαλία συμπλήρωσε το βάθρο στην τρίτη θέση.

Junior Women – Final A

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ιωάννα – Ελλάδα ΓΙΑΛΑΜΑ Ευδοξία – Ελλάδα COSTA Francisca – Πορτογαλία

Το SUP World Cup ολοκληρώθηκε με έντονη δράση και ισχυρή ελληνική παρουσία

Το Technical 1000m στη Μίλατο έβαλε την τελευταία αγωνιστική πινελιά στο φετινό SUP World Cup, με ανατροπές, δυνατές μάχες και σημαντικές ελληνικές διακρίσεις σε Open, Junior και Masters κατηγορίες. Η πρώτη παρουσία της διοργάνωσης στη Μίλατο πρόσθεσε ένα νέο αγωνιστικό σημείο στον χάρτη του AGIOS NIKOLAOS ON SUP και έδωσε ξεχωριστό χαρακτήρα στην τελευταία ημέρα. Με νίκες, θέσεις στο βάθρο και κούρσες που παρέμειναν ανοιχτές μέχρι τις τελευταίες σημαδούρες, το Technical ολοκλήρωσε με ένταση το αγωνιστικό πρόγραμμα του SUP World Cup 2026 στον Άγιο Νικόλαο.