Τρινκιέρι: «Χρειάζεται χρόνος και αφοσίωση για να έρθουν οι τίτλοι στον ΠΑΟΚ»

Γνώριμος των Σέρβων φιλάθλων από τη διετή θητεία του στην Παρτιζάν (2018-20), ο τεχνικός του ΠΑΟΚ, Αντρέα Τρινκιέρι, παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική “Meridian Sport”, στο περιθώριο του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που ολοκληρώθηκε στο Telekom Center Athens.

Ο Ιταλός τεχνικός ζήτησε υπομονή από τους φιλάθλους του «Δικέφαλου του Βορρά»: «Χρειάζεται χρόνος και αφοσίωση για να έρθουν οι τίτλοι στον ΠΑΟΚ».Advertisement

Έκανε και σύγκριση ανάμεσα στις δύο ομάδες, Παρτιζάν και ΠΑΟΚ, οι οργανωμένοι φίλαθλοι των οποίων είναι αδελφοποιημένοι, ως γνωστόν. «Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή όταν ήμουν στην Παρτιζάν που είναι αρκετά μακρινή,» τόνισε ο Τρινκιέρι και πρόσθεσε:

«Έχουμε έναν διοικητικό ηγέτη (σ.σ. Αριστοτέλης Μυστακίδης) που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει πολλά για το μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει… Είναι ένας σπουδαίος επιχειρηματίας και ξέρει ότι πρέπει να κάνεις κινήσεις που είναι έξω από τα συνηθισμένα, έξω από τα καθιερωμένα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα, και ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) ήταν ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα, γιατί είναι ένας πραγματικός ηγέτης, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτιζάν και ξέρει την Ελλάδα… Ήμασταν και είμαστε ακόμη, τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο που θέλουμε να βρεθούμε».

Και όταν ρωτήθηκε να… προβλέψει αν και πότε θ’ αγωνίζεται στη Euroleague ο ΠΑΟΚ, ο Tρινκιέρι απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα. Αυτή είναι μία ερώτηση για τη διοίκηση».

Ο Αντρέα Τρινκιέρι αναφέρθηκε και στο επιβαρυμένο πρόγραμμα για τους παίκτες. «Την ημέρα που θα καθίσουμε όλοι μαζί… FIBA, Euroleague, ABA league, Γερμανική Λίγκα… Και όταν συμφωνήσουμε να διορθώσουμε το καλεντάρι των αγώνων – εκείνη η ημέρα θα είναι μια ημέρα που θα φέρει μια καλύτερη ζωή για το μπάσκετ στην Ευρώπη,» κατέθεσε και πρότεινε ως λύση: «Για μένα, η συνταγή είναι… τρελή, ίσως. Τέσσερις μήνες Euroleague, τρεις μήνες εθνικά πρωταθλήματα, μετά δύο μήνες FIBA ​​και έναν μήνα οι παίκτες να κάνουν ένα διάλειμμα και να δουλέψουν μόνοι τους».

Αναλυτικά, η συνέντευξη του Αντρέα Τρινκιέρι στη “Meridian Sport”:

Αρχικά, ο Αντρέα Τρινκιέρι επισήμανε για τον ΠΑΟΚ σε μία σύγκριση με την Παρτιζάν: «Μόλις ξεκίνησα στον ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Παρτιζάν. Ο ΠΑΟΚ έχει οπαδούς, ιστορία, τίτλους, αλλά μιλάμε για μια άλλη εποχή όταν ήμουν στην Παρτιζάν που είναι αρκετά μακρινή. Μου αρέσουν προκλήσεις σαν κι αυτή. Μερικές φορές, όταν δεν έχεις σχεδόν τίποτα, είναι πιο εύκολο, γιατί το αποδέχεσαι και έρχεσαι στη δουλειά κάθε μέρα και αρχίζεις να το συναρμολογείς κομμάτι-κομμάτι. Αυτή είναι η δουλειά μου».

Σχετικά με τη σημαντική ενίσχυση αυτό το καλοκαίρι με παίκτες εγνωσμένης αξίας επιπέδου Euroleague, όπως ο Νικ Καλάθης και ο Τζέντι Οσμάν, ο Τρινκιέρι, εξήγησε: «Πρώτα απ’ όλα, έχουμε έναν διοικητικό ηγέτη (σ.σ. Αριστοτέλης Μυστακίδης) που έχει όραμα και ξέρει τι είναι οι επιχειρήσεις. Δεν ξέρει πολλά για το μπάσκετ, αλλά μαθαίνει κάτι κάθε μέρα, ρωτάει… Είναι ένας σπουδαίος επιχειρηματίας και ξέρει ότι πρέπει να κάνεις κινήσεις που είναι έξω από τα συνηθισμένα, έξω από τα καθιερωμένα. Δημιουργήσαμε μια ομάδα, και ο Νικ (σ.σ. Καλάθης) ήταν ο στόχος μας από την πρώτη ημέρα, γιατί είναι ένας πραγματικός ηγέτης, έπαιξε εξαιρετικά στην Παρτιζάν και ξέρει την Ελλάδα… Ήμασταν και είμαστε ακόμη, τρεις κατηγορίες κάτω από το επίπεδο που θέλουμε να βρεθούμε».

Αν και ο Νικ Καλάθης είχε δηλώσει ότι ήθελε να παραμείνει στην Παρτιζάν, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να κερδίσει την κούρσα. Και ο Τρινκιέρι απάντησε όταν ρωτήθηκε πως κατάφερε ο ΠΑΟΚ να τον κάνει δικό του: «Στο μπάσκετ, όλα έχουν να κάνουν με το timing».

Το επιβαρυμένο πρόγραμμα για όλους τους προπονητές και παίκτες στην Ευρώπη και η δυσκολία να συνδυαστούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων με αυτές των συλλόγων ήταν το επόμενο θέμα συζήτησης. «Στον αθλητισμό, το πιο σημαντικό είναι να έχουμε όλοι τις ίδιες συνθήκες εργασίας. Παίζεις την Κυριακή με κάποιον που ξεκουραζόταν και εν συνεχεία σε περιμένει “διαβολοβδομάδα” στη Euroleague. Αυτό είναι άδικο! Την ημέρα που θα καθίσουμε όλοι μαζί… FIBA, Euroleague, ABA league, Γερμανική Λίγκα… Και όταν συμφωνήσουμε να διορθώσουμε το καλεντάρι των αγώνων – εκείνη η ημέρα θα είναι μια ημέρα που θα φέρει μια καλύτερη ζωή για το μπάσκετ στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε επ’ αυτού ο Τρινκιέρι: «Δεν ακούν πραγματικά τους προπονητές. Διακυβεύονται μεγάλα συμφέροντα. Κοιτάξτε την τρέχουσα εποχή – υπάρχει μόνο “πόλεμος”, και δεν ξέρετε γιατί… Μόνο συμφέρον! Πρέπει όλοι να αφήσουμε στην άκρη ένα μέρος του συμφέροντός μας και να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι. Για μένα, η συνταγή είναι τρελή, ίσως. Τέσσερις μήνες Euroleague, τρεις μήνες εθνικά πρωταθλήματα, μετά δύο μήνες FIBA ​​και έναν μήνα οι παίκτες να κάνουν ένα διάλειμμα και να δουλέψουν μόνοι τους».

Για τον ανταγωνισμό που περιμένει στην Greek Basketball League τη σεζόν που αρχίζει, λόγω της ενίσχυσης περισσότερων ομάδων πλην των Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Αντρέα Τρινκιέρι απάντησε: «Δεν θα είναι το πιο δυνατό πρωτάθλημα στην Ευρώπη, επειδή αυτό παραμένει στην Ισπανία. Αλλά, αυτό το πρωτάθλημα έχει ανέβει πολύ. Το άλμα είναι τεράστιο. Στην Greek Basketball League μετέχουν δύο από τις καλύτερες ομάδες στη Euroleague και δύο ακόμη ομάδες που θέλουν και ονειρεύονται να παίξουν στη Euroleague. Η ΑΕΚ είναι πάντα εκεί, παίζει στους τελικούς κάθε σεζόν στο BCL».

Πάντως, ο Τρινκιέρι συνέστησε υπομονή στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ όσον αφορά στην κατάκτηση τίτλων αυτή τη σεζόν: «Η πίεση δεν αποτελεί ποτέ πρόβλημα για μένα, γιατί αν υπάρχει πίεση, σημαίνει ότι παλεύεις για κάτι και ότι κάτι αναμένεται από εσένα. Είμαστε ακόμη μακριά. Πρέπει να αναπληρώσουμε κάτι που δεν μπορεί να αναπληρωθεί σε μία σεζόν. Έχεις μια απόσταση τριών επιπέδων. Όχι μόνο με τον προπονητή και τους παίκτες, αλλά με ολόκληρη την οργάνωση. Χρειάζεσαι παραδείγματος χάρη έναν καθαριστή δαπέδων, έναν λογιστή, άτομα που γράφουν email στο υψηλότερο επίπεδο… Χρειάζεται χρόνος, πολλή αφοσίωση. Κάθε άτομο στον σύλλογο πρέπει να έχει την επιθυμία να γίνει καλύτερος, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να είσαι ανταγωνιστικός. Δεν ακούω αυτούς που μιλάνε για τίτλους».

Και όταν ρωτήθηκε να… προβλέψει αν και πότε θ’ αγωνίζεται στη Euroleague ο ΠΑΟΚ, ο Tρινκιέρι απάντησε: «Δεν περιμένω τίποτα. Περιμένω μόνο την επόμενη προπόνηση και τον επόμενο αγώνα. Αυτή είναι μία ερώτηση για τη διοίκηση».

Η προηγούμενη σεζόν ήταν μια από τις πιο ταραχώδεις για την Παρτιζάν, με την παραίτηση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς. Ο Τρινκιέρι σχολίασε σχετικά: «Λυπάμαι όταν η Παρτιζάν χάνει, λυπάμαι για όλα όσα συνέβησαν. Δεν νομίζω ότι ωφέλησε κανέναν – παίκτες, οπαδούς, τον Ζέλικο… Ήταν οδυνηρό, αλλά ο Ζέλικο βρήκε μια φανταστική θέση και μια ομάδα με φανταστικές δυνατότητες (σ.σ. Παναθηναϊκός). Αν κάποιος μπορεί να καθοδηγήσει μια τέτοια ομάδα, τότε αυτός είναι αναμφίβολα. Από την άλλη πλευρά, η Παρτιζάν ανεβαίνει, αλλά πάντα θα είναι κρίσιμο τι θα συμβεί μετά από μια ήττα, όχι από μια νίκη. Το πώς θα τα καταφέρουν τότε είναι το πιο σημαντικό για τη συνέχεια».

Για τις εντυπώσεις που του άφησε η Παρτιζάν στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος«, ο Ιταλός τεχνικός του ΠΑΟΚ είπε: «Δεν είμαι ποτέ απόλυτα αντικειμενικός, γιατί η αγάπη μου για την Παρτιζάν είναι για το υπόλοιπο της ζωής μου. Έπαιξα εναντίον τους και πραγματικά με εντυπωσίασαν. Είναι σκληροί, αθλητικά καλοί… Και προς το παρόν φαίνονται σε εξαιρετική κατάσταση. Ίσως θα έπρεπε να φέρουν έναν άλλο παίκτη, γιατί η Euroleague είναι πολύ δύσκολη και έχει ένα φορτωμένο πρόγραμμα. Νομίζω ότι υπάρχει δυναμικό. Μου αρέσει το στυλ παιχνιδιού και ταιριάζει στους παίκτες που διαθέτουν. Είναι ψηλοί, είναι σκληροί… Δύο, τρεις είναι πραγματικά κινητικοί και καθόλου δεν είναι εύκολο να παίξεις εναντίον της Παρτιζάν».

Τέλος, για την απόκτηση του συμπατριώτη του Αντρέα Τρινκιέρι Αλεσάντρο Παγιόλα από την Παρτιζάν το καλοκαίρι, ο Ιταλός τεχνικός ανέφερε: «Νομίζω ότι οι οπαδοί της Παρτιζάν θα τον λατρέψουν. Είναι ένας μικρός “διάβολος” στην άμυνα, αλλά είναι “διάβολος”. Έχει απίστευτα ένστικτα. Αν και δεν αναμένεται να σκοράρει 20 πόντους, μπορεί να κάνει τη διαφορά».

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