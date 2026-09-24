Με την άφιξη 356 αιτούντων άσυλο από τα Χανιά και το Ηράκλειο ολοκληρώθηκε χθες η Τρίτη μεταφορά από την Κρήτη στη Λέσβο.

Το ναυλωμένο από το Υπουργείο Μετανάστευσης πλοίο Express Jet έφτασε στις 7 χθες το βράδυ στο λιμάνι της Μυτιλήνης και οι αιτούντες άσυλο μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στο ΚΥΤ του Καρά Τεπέ, ενώ τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βοστάνειο Νοσοκομείο, καθώς έχριζαν νοσοκομειακής περίθαλψης.

Επιπλέον, χθες το βράδυ με το πλοίο της γραμμής μετακινήθηκαν στο λιμάνι του Πειραιά και από κει σε δομές της Βορείου Ελλάδος, 100 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ άλλοι 100 έχουν στα χέρια τους τα χαρτιά του ασύλου και περιμένουν για την μετακίνησή τους.

Μετά από την χθεσινή μετακίνηση οι φιλοξενούμενοι του ΚΥΤ έχουν φτάσει τους 1267 σήμερα. Όσοι από τους νεοαφιχθέντες εγκριθεί το άσυλο τους θα μετακινηθούν σε δομές τις ενδοχώρας, για τους υπόλοιπους θα παραμείνουν στη Λέσβο, όπως αναφέρει το ertnews.