Τραγική κατάληξη είχε το ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης στο Ρέθυμνο, με έναν 53χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του. Το δυστύχημα σημειώθηκε στον δρόμο μεταξύ Πλακιά και Σελλίων, όταν το τετράτροχο όχημα («γουρούνα») που οδηγούσε ο 53χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθερό αντικείμενο, καταλήγοντας στη συνέχεια σε χαντάκι.

Για τον απεγκλωβισμό του οδηγού κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Ο 53χρονος παραδόθηκε στη συνέχεια στο πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Παρά την άμεση κινητοποίηση, όμως, τα τραύματά του αποδείχθηκαν θανατηφόρα.