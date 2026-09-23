Να δώσουν τις απαραίτητες απαντήσεις στα ερωτήματα που υπάρχουν γύρω από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη θέλουν οι αρχές, που ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης.

Μία από αυτές, είναι και η σχέση της 56χρονης γιατρού και του υπνωτιστή, ο οποίος είχε φροντίσει να επηρεάσει τον γνωστό τραγουδιστή ώστε να κάνει τις θεραπείες στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Όπως διαπιστώνουν οι Αρχές, ο Γιώργος Μαζωνάκης «οδηγείται» στο Κολωνάκι, ως θύμα ενός καλά οργανωμένου σχεδίου που είχε σκοπό να λάβει υψηλά ποσά για δήθεν θεραπείες.

Ειδικότερα, όπως αποκαλύπτει το MEGA, χωρίς ο αείμνηστος καλλιτέχνης να γνωρίζει το παραμικρό, η κατηγορούμενη γιατρός και ο υπνωτιστής, βρίσκονταν σε διαρκή επικοινωνία με στόχο να πείσουν τον επώνυμο πελάτη να παραμείνει κοντά τους. Να κάνει όλα όσα του πουν, να πληρώνει τις εξετάσεις, τα φάρμακα και τις υπνοθεραπείες και εκείνοι να μοιράζονται τα χρήματα, όπως ακριβώς προέβλεπε η σύμβαση συνεργασίας τους.

Ο ρόλος του υπνωτιστή

Ο αυτοαποκαλούμενος υπνωτιστής διαδραμάτισε όπως φαίνεται από την πορεία της έρευνας ένα κομβικότατο ρόλο στα όσα έγιναν. Όχι μόνο είπε στο Γιώργο Μαζωνάκη τα καλύτερα για την κατηγορούμενη γιατρό και το ιατρείο του Κολωνακίου, αλλά όταν ο αείμνηστος καλλιτέχνης έδειχνε διστακτικός στο να επισκεφθεί για δεύτερη φορά την 56χρονη, ανέλαβε εκείνος.

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο υπνοθεραπευτής είχε στείλει SMS στην κατηγορούμενη γιατρό, όταν εκείνη τον ενημέρωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε μετά την υδροθεραπεία να υποβληθεί και σε πλασμαφαίρεση, γράφοντας: «άσε, θα το τακτοποιήσω εγώ, θα τον συγυρίσω εγώ».

Το χρονικό και τα μηνύματα

Όλα όμως είχαν ξεκινήσει δυο μέρες πριν το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου, όταν ο υπνωτιστής συνάντησε τον αείμνηστο καλλιτέχνη. Σε εκείνο το ραντεβού ο 62χρονος αυτοαποκαλούμενος υπνωτιστής είχε επικοινωνήσει με την κατηγορούμενη γιατρό και είχαν συζητήσει για το πλήρες πακέτο θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Στόχος τους, σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έρευνα, ήταν να τον κρατήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα κοντά τους, για να κερδίζουν χρήματα.

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα πριν ξεψυχήσει, ο Γιώργος Μαζωνάκης φτάνει στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβάλλεται σε υδροθεραπεία. Η 56χρονη κατηγορούμενη γιατρός και ο υπνοθεραπευτής ανταλλάσσουν μηνύματα.

Υπνωτιστής: Ήρθε ο Μαζώ από εκεί;

Γιατρός: Ήρθε ναι.

Όπως φαίνεται όμως προκύπτει ένα πρόβλημα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης εκείνο το απόγευμα έφυγε από το ιατρείο σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη που βρισκόταν όταν πήγε. Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν ήθελε να συνεχίσει την επόμενη μέρα και να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Τότε όπως δείχνουν τα μηνύματα, κινητοποιήθηκε ο υπνωτιστής.

Γιατρός: Δεν θέλει να έρθει για πλασμαφαίρεση.

Υπνωτιστής: Άσε, θα τον συγυρίσω εγώ.

Ο αυτοαποκαλούμενος υπνωτιστής, ανέλαβε και κατάφερε να πείσει τον Γιώργο Μαζωνάκη, όπως αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, να επισκεφθεί το ιατρείο και την επόμενη μέρα.

Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, που έμελλε να είναι και η τελευταία της ζωής του.

Ο θάνατος του Μαζωνάκη και τα νέα μηνύματα

Το πρωί εκείνης της Τετάρτης, ο υπνοθεραπευτής κάνει συνεδρία στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ και αργότερα παίρνει το λεωφορείο και επιστρέφει στην Κηφισιά. Το μεσημέρι θέλησε να μάθει αν ο Γιώργος Μαζωνάκης πήγε στο ραντεβού για πλασμαφαίρεση.

Υπνωτιστής: Ήρθε ο Μαζωνάκης; Όλα καλά;

Γιατρός: Όχι ακόμα άργησε.

Αμέσως μετά ο υπνοθεραπευτής ξαπλώνει να ξεκουραστεί και στις 14:44 λεπτά το μεσημέρι, η γιατρός του στέλνει μια φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη από το ιατρείο της, με μια καρδιά και του γράφει ‘όλα καλά’. Κανείς από τους δύο σε εκείνο το σημείο δεν σκεφτόταν τα όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν.

Στις 16.50 το απόγευμα, ο 62χρονος υπνωτιστής τηλεφωνεί στη γιατρό αλλά εκείνη δεν απαντάει στο τηλέφωνο, πάνω στον πανικό που επικρατούσε. Δύο λεπτά αργότερα, με τον Γιώργο Μαζωνάκη νεκρό στο νοσοκομείο Ελπίς, η 56χρονη στέλνει νέα μηνύματα στον 62χρονο συνεργάτη της.

Γιατρός: «Ο Γιώργος δεν είναι καλά, παρουσίασε πτώση της αρτηριακής πίεσης και τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ»

Υπνοθεραπευτής: «Ποιος τον συνοδεύει;»

Γιατρός: «Κανείς, ήρθαν και τον πήραν»

Υπνοθεραπευτής: «Να πάει τουλάχιστον ένας μαζί του».

Υπνοθεραπευτής: «Σε πήρα στον λαιμό μου».

Έτσι εξηγείται η αλληλουχία των μηνυμάτων ανάμεσα στην κατηγορούμενη γιατρό και τον αυτοαποκαλούμενο υπνωτιστή. Αυτό που οργάνωσαν για να κερδίσουν χρήματα, κόστισε τελικά μια ανθρώπινη ζωή. Η ασυνειδησία, οι παρανομίες, τα λάθη και οι ανεπαρκείς έλεγχοι οδήγησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στον θάνατο.

Οι δικοί του άνθρωποι που παραμένουν συντετριμμένοι επαναλαμβάνουν καθημερινά πως περιμένουν να χυθεί άπλετο φως στα δραματικά γεγονότα. Ήδη τα πρώτα στοιχεία δίνουν πιο ξεκάθαρη εικόνα για τα όσα συνέβησαν το τελευταίο διήμερο της ζωής του καλλιτέχνη.

«Ο Μαζωνάκης είχε βρει από το TikTok τον υπνοθεραπευτή»

Συνεργάτης του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε στη γνωριμία του τραγουδιστή με τον υπνωτιστή, τονίζοντας ότι τον είχε βρει από τα κοινωνικά δίκτυα.

«Δεν έχουμε καμία σχέση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο, τον υπνοθεραπευτή. Ούτε εμείς σαν εταιρεία, ούτε η μάνατζερ που έκλεισε το ραντεβού. Πράγματι πήγαμε στο καφέ αυτό την Δευτέρα όλοι μαζί, με τον Γιώργο για να συζητήσουμε καλλιτεχνικά θέματα, τα οποία ετοιμάζαμε και θα ανακοινώναμε το επόμενο διάστημα. Κατά τη διάρκεια της παραμονής μας εκεί, ήρθε ο υπνοθεραπευτής. Μας τον σύστησε ο Γιώργος κι εμείς φύγαμε για να συνεχίσουν το ραντεβού τους. Είμαστε όλοι σοκαρισμένοι με το γεγονός. Η συγκεκριμένη κοπέλα, είναι μια απλή συνεργάτης της εταιρείας, της είχε ζητήσει ο Γιώργος να κλείσει ένα ραντεβού με τον υπνοθεραπευτή, τον οποίο ο ίδιος είχε βρει μέσα από το Tik Tok και αυτό έκανε. Έκλεισε απλά το ραντεβού. Ο Γιώργος δεν μας είχε μιλήσει καν για όλα αυτά, δεν ξέραμε τι ήθελε να κάνει, μακάρι να γνωρίζαμε, θα τον είχαμε αποτρέψει. Η θλίψη μας στην εταιρεία είναι τεράστια, χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: ertnews