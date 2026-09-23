Έτοιμος να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές είναι ο Στίβος των Γυμνασίων στη Σητεία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ταρτάν.
Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Σητείας:
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ταρτάν, ο Στίβος των Γυμνασίων παραδίσεται προς χρήση σήμερα στους αθλητες μας οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους και να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση την προσπάθειά τους.
Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ταρτάν, ο Στίβος των Γυμνασίων παραδίσεται προς χρήση σήμερα στους αθλητες μας οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους και να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση την προσπάθειά τους.
Ένας χώρος άθλησης ανανεωμένος, λειτουργικός και έτοιμος να φιλοξενήσει μικρούς και μεγάλους, αθλητές και μη, με στόχο πάντα την προαγωγή του αθλητισμού και της ευεξίας.
Καλή επιστροφή στις προπονήσεις και… καλές επιδόσεις