Έτοιμος να υποδεχθεί ξανά τους αθλητές είναι ο Στίβος των Γυμνασίων στη Σητεία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ταρτάν.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του Δήμου Σητείας:

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ταρτάν, ο Στίβος των Γυμνασίων παραδίσεται προς χρήση σήμερα στους αθλητες μας οι οποίοι μπορούν να επιστρέψουν στις προπονήσεις τους και να συνεχίσουν με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση την προσπάθειά τους.