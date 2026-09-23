Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποπεράτωση του Κλειστού Γυμναστηρίου Τ-10 στην Αμμούδα, ενός έργου πνοής που παρέμενε ημιτελές για περισσότερα από 20 χρόνια και έρχεται να αναβαθμίσει ουσιαστικά τον αθλητισμό στον Δήμο Αγίου Νικολάου.

Ήδη στον χώρο του γυμναστηρίου έχουν ξεκινήσει οι πρώτες απαραίτητες παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν περιμετρικές εκσκαφές, γενικούς καθαρισμούς καθώς και την τοποθέτηση συστήματος γείωσης.

Το αμέσως επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν στο σύνολο του κτιρίου προχωρώντας στις επόμενες φάσεις της τεχνικής μελέτης.

Η ολοκλήρωση του κλειστού γυμναστηρίου βασίζεται σε σύγχρονες προδιαγραφές και περιλαμβάνει εκτεταμένες παρεμβάσεις που χωρίζονται σε δύο βασικούς άξονες:

Οικοδομικές Εργασίες :Κατασκευή τοιχοποιίας, τοποθέτηση νέων δαπέδων, επιχρίσματα, μονώσεις, ειδικές επιστρώσεις και χρωματισμοί για την πλήρη αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου.

:Κατασκευή τοιχοποιίας, τοποθέτηση νέων δαπέδων, επιχρίσματα, μονώσεις, ειδικές επιστρώσεις και χρωματισμοί για την πλήρη αποκατάσταση των φθορών του κτιρίου. Ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) Εγκαταστάσεις: Πλήρης εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού, συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, συστημάτων πυροπροστασίας, καθώς και τοποθέτηση ειδικού αναβατορίου.

Η θετική αυτή εξέλιξη αποτελεί καρπό της συστηματικής διεκδίκησης και των συντονισμένων ενεργειών του Δημάρχου Αγίου Νικολάου Μανώλη Μενεγάκη, της Δημοτικής Αρχής, των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και της αξιοποίησης όλων πρωτοβουλιών που είχαν αναληφθεί τις προηγούμενες δημοτικές περιόδους.

Μέσα από αυτές τις προσπάθειες εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση ύψους 1.950.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Τομέα Αθλητισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, επιτρέποντας την υπογραφή της σύμβασης με τον οριστικό ανάδοχο και την άμεση έναρξη των εργασιών χωρίς να επιβαρυνθούν οι δημοτικοί πόροι.

Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης ανέφερε : «Ένα έργο ζωτικής σημασίας που παρέμενε σε εκκρεμότητα για δύο δεκαετίες το Κλειστό Γυμναστήριο Τ-10 στην Αμμούδα μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης. Με συντονισμένη προσπάθεια, επιμονή και σωστή προετοιμασία από τις υπηρεσίες μας, καταφέραμε να ξεκλειδώσουμε τη χρηματοδότηση των 1.950.000 ευρώ και ξεκίνησαν οι εργασίες περιμετρικής εκσκαφής και γείωσης. Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στους νέους, στους αθλητές και στα σωματεία του τόπου μας μια σύγχρονη, ασφαλή και λειτουργική αθλητική κυψέλη, αντάξια των αναγκών του Δήμου μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συνδημοτών μας», καταλήγει το δελτίο τύπου του δήμου.