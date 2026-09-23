Ο Δήμος Σητείας συμμετείχε στο διεθνές συνέδριο CIVITAS Forum 2026, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με τη παρουσία 700 συνέδρων από όλη την Ευρώπη, εκπροσώπων Περιφερειών και φορέων της Αυτοδιοίκησης, καθώς και επαγγελματιών και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιώσιμης κινητικότητας και της κλιματικής ανθεκτικότητας.

Τον Δήμο Σητείας και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon Europe – Regions4Climate (R4C) εκπροσώπησε ο κ. Ιωάννης Καλύβας, στέλεχος του έργου.

Η συμμετοχή του Δήμου αποτέλεσε σημαντική ευκαιρία για ανταλλαγή τεχνογνωσίας, παρουσίαση καλών πρακτικών και ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών συνεργασιών, με επίκεντρο τη βιώσιμη κινητικότητα, την καινοτομία και την προσαρμογή των πόλεων στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, μέσα από τις εργασίες και τις συναντήσεις του συνεδρίου αναδείχθηκαν σύγχρονες λύσεις και πρακτικές για τη δημιουργία πιο βιώσιμων, ασφαλών και ανθεκτικών πόλεων. Η τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές που αποκομίστηκαν θα αξιοποιηθούν στο πλαίσιο των δράσεων του Regions4Climate και στις συσκέψεις των υπηρεσιών του Δήμου για τον σχεδιασμό έργων, προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της περιοχής