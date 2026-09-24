Ο Λιμενάρχης α.α. Ιεράπετρας έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ιεράπετρας, β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.5209/25 (ΦΕΚ 100Α΄/25) ως ισχύει, γ) Την με αριθ. πρωτ.: 2132.1 / 45378 / 24-06-2022 Διαταγή Υ.ΝΑ.Ν.Π. / Α.Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. / Δ.Λ.Α. Β’, δ) Το αριθμ.Πρωτ.:12426/02-09-2026 έγγραφο Δήμου Ιεράπετρας, ε) Την αριθμ.79/2026/22-09-2026 Απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ιεράπετρας αποφασίζει την προσωρινή απαγόρευση στάσης – στάθμευσης παντός είδους τροχοφόρων στους χώρους περιμετρικά του Ενετικού Φρουρίου Καλέ και κατά μήκος της παραλιακής ζώνης , έως την πλύστρα του αλιευτικού καταφυγίου Ιεράπετρας προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη των προβλεπόμενων δράσεων και των απαραίτητων υποστηρικτικών εγκαταστάσεων των εκδηλώσεων για την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού 2026, ως αυτό απεικονίζεται στον κάτωθι χάρτη.

Ανωτέρω απαγόρευση ισχύει από το Σάββατο 26-09-2026 και από ώρα 06:00 πρωϊνή έως πέρας εκδηλώσεων την Κυριακή 27-09-2026 και την απομάκρυνση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρούνται παντός είδους τροχοφόρα που έχουν σχετική άδεια από την Λιμενική Αρχή Ιεράπετρας.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 Κ.Δ.Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ Α’261/ 1973) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ α.α

Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ

ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ Στυλιανός