Με τον Πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου (ΕΑΣΗ) Σταύρο Γαβαλά συναντήθηκε στη Λότζια ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός, με αντικείμενο της συνάντησης την πιθανότητα χρήσης ακινήτου της ΕΑΣΗ στην περιοχή των Μαλάδων ως χώρου προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων.

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου επέδωσε στον Πρόεδρο της ΕΑΣΗ το σχετικό Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου με τη θέση του Δήμου για τη διαχείριση του προσφυγικού/μεταναστευτικού ζητήματος, η οποία ταυτίζεται με τη θέση της Περιφέρειας Κρήτης και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κρήτης.

Επίσης, θέτει το πλαίσιο των χωροταξικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να πληροί ο χώρος της προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων, τα οποία είναι:

• Να μην βρίσκεται εντός του αστικού ιστού.

• Να μην επηρεάζει αρνητικά κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες.

• Να έχει τις κατάλληλες, απρόσκοπτες και ασφαλείς οδικές προσβάσεις και συνδέσεις.

Τα χωροταξικά αυτά κριτήρια, όπως όλοι γνωρίζουν, δεν πληρούνται στην περιοχή των Μαλάδων.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός επεσήμανε στον Σταύρο Γαβαλά ότι, με δεδομένη τη λαϊκή βάση και τον κοινωνικό προσανατολισμό της ΕΑΣΗ, θα πρέπει η Διοίκησή της να λάβει υπόψη τόσο τη βούληση της τοπικής κοινωνίας όσο και του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου.

Κοινή διαπίστωση και των δυο πλευρών, ότι η διαχείριση του σοβαρού και ευαίσθητου ζητήματος των μεταναστευτικών ροών πρέπει να γίνει με υπευθυνότητα, ενσυναίσθηση και σεβασμό στα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου