Συνεχίζονται από την Δευτέρα 11 Μαΐου σε τμήμα της Λ. Δημοκρατίας οι εργασίες αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης στο πλαίσιο του εμβληματικού έργου κατασκευής δικτύων ύδρευσης στην πόλη του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΗ, θα αντικατασταθούν τα δίκτυα ύδρευσης στο ρεύμα της ανόδου της Λ. Δημοκρατίας από την συμβολή της με την οδό Γ. Παπανδρεου έως και την οδό Σμπώκου. Οι εργασίες του έργου, το οποίο στοχεύει στην προστασία των υδάτινων πόρων και στην αποφυγή των διαρροών, θα διαρκέσουν περίπου μία εβδομάδα. Η διεξαγωγή της κίνησης θα γίνεται μέσω των οδών Γ. Παπανδρέου και λ. Κνωσού. Η κίνηση στο ρεύμα της καθόδου θα διεξάγεται κανονικά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων, θα ακολουθήσουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου, εργασίες ασφαλτόστρωσης στη Λ. Δημοκρατίας.