Το 3ο ET-Forum του «Ελεύθερου Τύπου» με θέμα «Κρήτη 2030: Ανάπτυξη, υποδομές, ενέργεια, βιομηχανία, τουρισμός, πρωτογενής τομέας» που διοργανώνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κρήτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026 από τις 10:00 έως τις 15:30, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου (Αίθουσα Εκθέσεων).

Η εκδήλωση εντάσσεται στον κύκλο θεματικών διοργανώσεων «ET Forum: Η Ελλάδα του αύριο, σήμερα» και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό πεδίο διαλόγου για το μέλλον της Κρήτης, αναδεικνύοντας τις μεγάλες προκλήσεις αλλά και τις σημαντικές αναπτυξιακές ευκαιρίες του νησιού.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσίαση Παγκρήτιας δημοσκόπησης της εταιρίας Palmos Analysis για τον «Ελεύθερο Τύπο» για τις απόψεις των Κρητικών σχετικά με τα προβλήματα, τις προσδοκίες και τις προκλήσεις της Μεγαλονήσου, συζήτηση για την αναπτυξιακή στρατηγική της κυβέρνησης για την Κρήτη με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης κ. Κωστή Χατζηδάκη και ομιλία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρίστου Δήμα.

Επιπροσθέτως, στο ΕΤ-Forum θα πραγματοποιηθούν θεματικά πάνελ με τη συμμετοχή θεσμικών εκπροσώπων, όπως η Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Χανίων και πρώην υπουργός, ο κ. Σταύρος Αρναουτάκης Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κ. Θοδωρής Νίνος, Πρόεδρος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, καθώς και οι Δήμαρχοι Ηρακλείου κ. Αλέξης Καλοκαιρινός, Χανίων κ. Παναγιώτης Σημανδηράκης, Ρεθύμνου κ. Γιώργης Μαρινάκης και Αγίου Νικολάου κ. Μανώλης Μενεγάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Βαγγέλης Κακαρνάκης και η πρωτοποριακή οινοποιός κ. Ηλιάνα Μαλίχιν.

Παράλληλα, θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που υλοποιούν σημαντικά έργα στο νησί, όπως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο ΑΔΜΗΕ, ο Aktor, η Μεσόγειος.