Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής των 51ων Δια-Υπηρεσιακών Αγώνων των Ηνωμένων Εθνών (Inter-Agency Games – IAG) πραγματοποίησαν επίσκεψη στο Παγκρήτιο Στάδιο, όπου θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα στίβου και ποδοσφαίρου.

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν από την Πέμπτη 7 έως και το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, περιλαμβάνοντας αθλήματα ερασιτεχνικού επιπέδου με τη συμμετοχή εργαζομένων από διάφορους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, τα μέλη της επιτροπής είχαν εκτενή συζήτηση με τον υπεύθυνο λειτουργιών της εγκατάστασης, Δημήτρη Τσιράκο, σχετικά με τις παροχές και τις δυνατότητες του σταδίου, καθώς και την ετοιμότητα των εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία των αγώνων.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος της ΑΑΗ ΑΕ ΟΤΑ, Γιάννης Τσαπάκης, ο οποίος καλωσόρισε την αποστολή και προσέφερε αναμνηστικά δώρα στα μέλη της οργανωτικής επιτροπής.

Ακολούθησε ξενάγηση στους χώρους του σταδίου, με έμφαση στις εγκαταστάσεις στίβου και ποδοσφαίρου, όπου θα διεξαχθούν οι αγωνιστικές δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα και την καταλληλότητά τους για τη διοργάνωση.