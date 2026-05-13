Ενδυνάμωση των Γυναικών και Κοινωνική Συνοχή

Η Γεωργία Μηλάκη συμμετείχε ως ομιλήτρια στο 2ο πάνελ του συνεδρίου με θέμα «Ενδυνάμωση γυναικών στην πόλη: Ασφάλεια, συμμετοχή και ορατότητα». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η οποία συντονίστηκε από τη δημοσιογράφο Ελεωνόρα Ορφανίδου, η Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης μαζί με τον Δήμαρχο Νότιας Κυνουρίας Εμμανουήλ Δολιανίτη και την Αντιδήμαρχο Αθηναίων Μαρία Στρατηγάκη, ανέλυσαν την ανάγκη για πιο συμπεριληπτικές πολιτικές και την ενίσχυση της ασφάλειας των γυναικών στον αστικό ιστό.

Στην τοποθέτησή της, η Γεωργία Μηλάκη έδωσε έμφαση στη σημασία της θεσμικής συνεργασίας για την προώθηση της ισότητας στην πράξη, υπογραμμίζοντας ότι οι σύγχρονες πόλεις οφείλουν να εγγυώνται την ορατότητα και την ενεργή συμμετοχή όλων των πολιτών.

Θεσμικοί χαιρετισμοί και η χάρτα διαφορετικότητας

Στο πλαίσιο των εργασιών, χαιρετισμό απηύθυναν μέλη της Κυβέρνησης και εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των οποίων, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, η οποία τόνισε ότι η συμπερίληψη ξεκινά από την καθημερινή επαφή του πολίτη με την πόλη του.

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, σημειώνοντας ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί κύτταρο κοινωνικής αλλαγής.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου, η οποία εστίασε στην ενίσχυση της παρουσίας ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, παρουσιάζοντας δράσεις για την εργασιακή συμπερίληψη ατόμων με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, η Γεωργία Μηλάκη μαζί με δημάρχους και εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης από όλη την Ελλάδα, προχώρησαν στην υπογραφή της Χάρτας Διαφορετικότητας, επισφραγίζοντας τη δέσμευση για την προώθηση της ισότητας και της κοινωνικής συνοχής στις τοπικές κοινωνίες.