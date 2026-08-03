Συνελήφθη χθες στον Άγιο Νικόλαο από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου 28χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για διακεκριμένες κλοπές. Εξιχνιάστηκαν τέσσερις υποθέσεις κλοπής (μια τετελεσμένη και τρεις απόπειρες) σε οχήματα.

Ειδικότερα, μεσημεριανές ώρες χθες κατελήφθη ο 28χρονος να έχει παραβιάσει δίκυκλη μοτοσυκλέτα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφαιρέσει κάποιο αντικείμενο και συνελήφθη.

Από τη διενεργούμενη προανάκριση της ανωτέρω Υπηρεσίας και την κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, προέκυψε ότι κατά το χρονικό διάστημα από την 27 έως 31.07.2026 παραβίασε ακόμα τρία οχήματα αφαιρώντας από το ένα χρήματα και διάφορα αντικείμενα.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου.