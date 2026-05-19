Τη ζωή του έχασε ένας ηλικιωμένος άνδρας – τουρίστας σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά- κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο δάσος του Ρούβα, το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας συμμετείχε σε πεζοπορία μαζί με μια γυναίκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τις αισθήσεις του. Άμεσα ειδοποιήθηκε το 112, προκαλώντας κινητοποίηση του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής.

Οι διασώστες – οι οποίοι έφτασαν πρώτοι στο σημείο- τον παρέλαβαν για τη μεταφορά του στο πλησιέστερο Κέντρο Υγείας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, όπως αναφέρει το Cretalive.