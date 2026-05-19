Η Διεθνής Αντιπροσωπεία εμπειρογνωμόνων έχει μια ακόμα δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ο οποίος διακρίνεται ήδη διεθνώς στο πλαίσιο των διαγωνισμών και των δράσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη από το Ινστιτούτο.

Σήμερα τα μέλη της Αντιπροσωπείας συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Γαστρονομικού Δώρου που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά και με επιτυχία στο Ηράκλειο. Στον φετινό Παγκόσμιο Διαγωνισμό συμμετείχαν περίπου 45 γαστρονομικά δώρα από περισσότερες από 20 περιφέρειες του κόσμου. Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν την Πέμπτη 21 Μαΐου, κατά τη διάρκεια της κεντρικής επίσημης εκδήλωσης (Gala), που θα πραγματοποιηθεί στις 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο «Μίκης Θεοδωράκης», στο Λιμάνι Χερσονήσου. Χαιρετισμό στην εκδήλωση θα απευθύνει ο Περιφερειάρχης Κρήτης, Σταύρος Αρναουτάκης.

Η σημερινή μέρα της αντιπροσωπείας περιελάβανε περιήγηση στην παραδοσιακή αγορά του Ηρακλείου. Το πρόγραμμα της αποστολής για τις επόμενες μέρες περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), όπου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συνάντηση του Ινστιτούτου με θέμα το μέλλον του γαστρονομικού πολιτισμού, καθώς και δράσεις βιωματικού χαρακτήρα που αναδεικνύουν την αυθεντική κρητική παράδοση. Επίσης, τα μέλη της αντιπροσωπείας θα επισκεφθούν εργαστήρι παρασκευής σκιουφιχτών στην Κριτσά, τη Σπιναλόγκα και την Ελούντα και θα συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες παραδοσιακών κρητικών εδεσμάτων, θα ξεναγηθούν στο Βοτανικό Πάρκο Χανίων και θα γνωρίσουν από κοντά την εμπειρία της απόσταξης σε παραδοσιακό ρακοκάζανο στον Δήμο Μαλεβιζίου.

Δήλωση της Προέδρου της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφέρειας Κρήτης, Ειρήνης Χουδετσανάκη

«Η φιλοξενία της 32ης Συνάντησης των Μελών της Πλατφόρμας και ο Διεθνής διαγωνισμός Γαστρονομικού Δώρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού επιβεβαιώνει ότι η Κρήτη βρίσκεται δυναμικά στον διεθνή χάρτη της γαστρονομίας και του βιώσιμου τουρισμού και αποτελεί μια σημαντική στιγμή εξωστρέφειας για την Κρήτη και τον γαστρονομικό της πολιτισμό.

Για εμάς, η κρητική διατροφή δεν είναι μόνο ένα ισχυρό στοιχείο της πολιτιστικής μας ταυτότητας, αλλά και ένα σύγχρονο αναπτυξιακό εργαλείο που συνδέει τον πρωτογενή τομέα, την τοπική παραγωγή, την επιχειρηματικότητα και τον τουρισμό. Μέσα από τέτοιες διεθνείς συνεργασίες αναδεικνύουμε τα ποιοτικά κρητικά προϊόντα, στηρίζουμε τους παραγωγούς μας και ενισχύουμε την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα της Κρήτης.

Η πρωτοβουλία “Κρήτη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Γαστρονομίας 2026” αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια με ισχυρό αναπτυξιακό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα διαρκές δίκτυο συνεργασίας και καινοτομίας που θα αφήσει ουσιαστική παρακαταθήκη για τον τόπο μας.

Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμμετέχοντες, τους διεθνείς εκπροσώπους, τους συνεργαζόμενους φορείς και φυσικά τα μέσα ενημέρωσης που συμβάλλουν στην προβολή αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει αν δεν υπήρχε η συμβολή και το όραμα του Περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη.

Η Κρήτη συνεχίζει να επενδύει στη γαστρονομία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους της, με όραμα, συνέπεια και εξωστρέφεια.»

Δήλωση του Προέδρου της Εκπαιδευτικής-Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ, Χάρη Ροδιτάκη

«Η αναγνώριση της Κρήτης από το Διεθνές Ινστιτούτο Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), ως γαστρονομική περιφέρεια για το 2026, αποτελεί το σημείο εκκίνησης. Έχουν έρθει στην Κρήτη 40 εκπρόσωποι από 20 γαστρονομικές περιφέρειες (Εκουαδόρ, Σαουδική Αραβία, Ακτή Ελεφαντοστού και ευρωπαϊκές περιφέρειες) και βάσει του προγράμματος που έχει εκπονηθεί εδώ και καιρό σήμερα παρουσιάζονται δώρα που έχουν να κάνουν με τη διατροφή και το αγροδιατροφικό σύστημα. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις προκειμένου να απορροφηθούν τα προϊόντα αυτά, ως δώρα. Αυτό μας ενδιαφέρει πολύ στην Κρήτη, με τα εκατομμύρια τουριστών και με την ταυτότητα που θέλουμε να βγάλουμε προς τα έξω. Αν καταφέρουμε να ικανοποιήσουμε ένα μικρό ποσοστό της τεράστιας τουριστικής αγοράς, το να έχουν τη δυνατότητα επιλογής δώρων από τον τόπο είναι κάτι πολύ σημαντικό είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για λόγους ταυτότητας της Κρήτης.

Φέτος κάνουμε πράγματα κι ανοίγουμε θέματα, για να τα συνεχίσουμε. Η πρόκληση είναι μεγάλη, γιατί αν μιλάει κανείς για τον κρητικό διατροφικό πολιτισμό μιλάει για ένα τεράστιο θέμα, για την ταυτότητά μας – και πρέπει να μπούμε σε βάθος σε αυτό».

Δήλωση της προέδρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Γαστρονομίας, Πολιτισμού, Τεχνών και Τουρισμού (IGCAT), Dr. Diane Dodd

Η σημασία αυτού του διαγωνισμού ξεπερνά κατά πολύ την απλή παρουσίαση όμορφων γαστρονομικών και χειροποίητων δώρων. Ο πραγματικός του σκοπός είναι να διαφυλάξει τη μνήμη, την ταυτότητα και την πολιτιστική κληρονομιά μιας περιοχής.

Γι’ αυτό είναι τόσο υπέροχο που βρισκόμαστε εδώ, στην Κρήτη, που διαθέτει καταπληκτικούς παραγωγούς και τεχνίτες. Είναι μια ευκαιρία να στραφεί το φως πάνω τους και να αναδειχθεί αυτή η κληρονομιά. Ένας από τους σημερινούς ομιλητές μας είπε ότι αυτά τα προϊόντα τα χαρακτηρίζουμε βιώσιμα, όμως στην πραγματικότητα διατηρούν τη γνώση του παρελθόντος μας. Και αν χάσουμε αυτή τη γνώση, θα είναι πραγματικά πολύ λυπηρό. Γι’ αυτό ο διαγωνισμός αυτός είναι τόσο σημαντικός: για να διατηρηθεί αυτή η γνώση ζωντανή.

Είμαι υπερήφανη που βρίσκομαι στην Κρήτη, γιατί όταν ήρθαμε εδώ με την κριτική επιτροπή, αναγνωρίσαμε ότι διαθέτετε εξαιρετικούς παραγωγούς, εξαιρετική γαστρονομία, εξαιρετικούς σεφ και εστιατόρια. Η εξυπηρέτηση και η φιλοξενία σας είναι πραγματικά παγκόσμιας κλάσης. Έτσι, για μένα ήταν ξεκάθαρο ότι έπρεπε να επιστρέψουμε και να φιλοξενήσουμε εδώ τον διαγωνισμό, γιατί έχουμε πολλά να μάθουμε από την Κρήτη.

Τα προϊόντα σας είναι υπέροχα δώρα. Και δεν είναι απλώς δώρα για τους επισκέπτες που έρχονται στο νησί σας, αλλά δώρα που αναζωπυρώνουν την περηφάνια για την κληρονομιά και το παρελθόν σας και που κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις της χειροτεχνίας.

