Για τέταρτη συνεδρίαση συνεχίστηκε σήμερα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση θανάτου του 3χρονου Άγγελου, με την εξέταση μαρτύρων.

Η πρώτη μάρτυρας ήταν μια 19χρονη σήμερα κοπέλα, γειτόνισσα του 45χρονου -το σπίτι τους είναι μεσοτοιχία με το σπίτι του κατηγορούμενου- και ήταν η η πρώτη που πήγε στο σημείο το μοιραίο πρωινό και έκανε ΚΑΡΠΑ στο παιδί. Όπως ανέφερε, οι δύο οικογένειες διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Τρίχρονος Άγγελος: «Πόση φρίκη μπορούσε να αντέξει ένα τόσο δα κορμάκι;

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι γνώρισε την Ελευθερία, τη μητέρα του Άγγελου, έναν μήνα αφότου εκείνη εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο.

«Πήγα στο σπίτι τους γιατί έκανα παρέα με την κόρη του 45χρονου. Γνώρισα και τον Άγγελο. Δεν ξαναπήγα στο σπίτι. Έβλεπα όμως τον Άγγελο στη γειτονιά ή στο πάρκο. Το παιδάκι ήταν πολύ χαρούμενο. Έβγαινε κάποιες φορές έξω και φώναζε: «γεια! Τι κάνεις;;;». Είχα ακούσει και τους δύο να μαλώνουν το παιδί, αλλά όχι κάτι ανησυχητικό… Το παιδάκι κάποιες φορές έκλαιγε, περισσότερο από γκρίνια, όχι από πόνο», κατέθεσε χαρακτηριστικά.

Ως προς την επίμαχη ημέρα και την κατάθεση που είχε δώσει προανακριτικά, η νεαρή μάρτυρας ανέφερε ότι ο 45χρονος της είπε ότι η μητέρα είχε χτυπήσει τον Άγγελο.

«Κοιμόμουν και άκουσα φωνές: Άγγελε ξύπνα!» είπε και πρόσθεσε «Πήγα να δω… Ο Άγγελος ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ…» . Ο 45χρονος, όπως είπε, της ανέφερε ότι το παιδί είχε πέσει και είχε χτυπήσει στο τραπεζάκι, ενώ η μητέρα δεν βρισκόταν τότε στο σπίτι. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι προσπάθησε να ελέγξει την κατάσταση λέγοντας «Άγγελε, είσαι καλά; Τον σκούντησα. Ανασήκωσα το κεφάλι για να δω… Ο Χρήστος πήγε να του δώσει το φιλί της ζωής, φυσώντας στο στόμα… Του είπα αυτό δεν λειτουργεί… Του έκανα ΚΑΡΠΑ 30 φορές… Το παιδί άνοιξε τα μάτια του, φώναξε, έκλαψε και λιποθύμησε πάλι.» Η κοπέλα ερωτήθηκε από πού είχε μάθει να κάνει ΚΑΡΠΑ. «Από σεμινάρια στο ίντερνετ. Έπρεπε να μάθω για τη γιαγιά μου», απάντησε.

Γιατρός ΕΚΑΒ για Άγγελο: «Έκανε έναν αναστεναγμό και έκλεισε τα μάτια»

Ανέφερε στη συνέχεια ότι όταν έφτασε η μητέρα, «είχε κομπλάρει» και δεν ήξερε τι να κάνει. Ο 45χρονος εκείνη τη στιγμή κινούνταν έντονα μέσα στον χώρο, φωνάζοντας: «φέρε ρούχα να το πάμε στο νοσοκομείο».

Στη συνέχεια, όπως είπε, έφτασε το ΕΚΑΒ και οι διασώστες ζήτησαν μια κουβέρτα, καθώς το παιδί ήταν παγωμένο. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι η μητέρα δεν αντέδρασε ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ερωτηθείσα ξανά τι εικόνα αντίκρισε μπαίνοντας στο σπίτι ανέφερε: «Όταν πήγα στο σπίτι το επίμαχο πρωινό, είδα ξεραμένο αίμα στη μύτη του παιδιού και μια τεράστια γρατζουνιά στην πλάτη του».

«Το παιδί έδειχνε να αγαπά όλο τον κόσμο»

Ερωτηθείσα από τη συνήγορο της 27χρονης για το ποιόν του 45χρονου, η 19χρονη κατέθεσε ότι είχε θετική εντύπωση για τον κατηγορούμενο, με τη δικηγόρο να επικαλείται την επιβαρυντική κατάθεση που είχε δώσει για τον 45χρονο ο πατέρας της μάρτυρα.