Ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος για τους παράνομους μετανάστες στην περιοχή της Ιεράπετρας:

Αναφορικά με τον εντοπισμό 33 αλλοδαπών σε παραλία στην περιοχή «ΜΥΡΤΟΥΣ» Ιεράπετρας, τις πρώτες πρωινές ώρες της 29.10.2026, συνελήφθη ένας 16χρονος αλλοδαπός (υπήκοος Ν. Σουδάν), για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/23 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 306 του Π.Κ. «Έκθεση», καθώς αναγνωρίστηκε από τους υπόλοιπους αλλοδαπούς επιβαίνοντες της λέμβου ως ο διακινητής που τους μετέφερε από τη Λιβύη στην Ελλάδα. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο της Ιεράπετρας.

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Ιεράπετρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) για παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 35 ν.μ. νότια της Ιεράπετρας. Άμεσα για την περιοχή απέπλευσε ένα Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., όπου εντόπισε και περισυνέλεξε συνολικά 41 αλλοδαπούς (38 άνδρες, 2 γυναίκες και 1 ανήλικο), τους οποίους μετέφερε με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Ιεράπετρας.