Χωρίς αλλαγές στις κλίμακες και στα ποσά, ξεκίνησε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων πληρωμής Τελών Κυκλοφορίας για το έτος 2027, στις ψηφιακές εφαρμογές της ΑΑΔΕ.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και λοιπών οχημάτων μπορούν έτσι να εισέλθουν στην πλατφόρμα μέσω των κωδικών TAXISnet, να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο και να εξοφλήσουν εμπρόθεσμα έως τις 31/12/2026 την οφειλή τους.

Οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες των οχημάτων, μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς και τα ποσά πληρωμής μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr):

• στην πλατφόρμα myCAR, με χρήση κωδικών TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων > Ειδοποιητήρια Τελών Κυκλοφορίας Οχημάτων,

• χωρίς κωδικούς TAXISnet, στη διαδρομή: myAADE > Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet > Είσοδος στην Εφαρμογή, καταχωρώντας τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επίσης οι φορολογούμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους κωδικούς πληρωμής και μέσω του myAADEapp, στην επιλογή myWallet > Τέλη Κυκλοφορίας.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής:

• είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως τις 31/1/2027,

• πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού των Τελών Κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου 2027,

• ισόποσο των Τελών Κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

– εξόφλησης από την 1/3/2027 και μετέπειτα ή

– μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2027.

Ακινησία

Όσοι δεν θα χρησιμοποιήσουν το όχημά τους το 2027 μπορούν να το δηλώσουν σε ψηφιακή ακινησία μέσω myCAR έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Η δήλωση πρέπει να υποβληθεί πριν από την έναρξη του ημερολογιακού έτους, ώστε το όχημα να απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας του 2027.

Η ακινησία δηλώνεται ηλεκτρονικά, χωρίς κατάθεση φυσικών πινακίδων σε ΔΟΥ, με την προϋπόθεση ότι το όχημα δεν θα κυκλοφορήσει.