Στο νοσοκομείο της Σητείας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το βράδυ του Σαββάτου ένας 14χρονος σε κατάσταση μέθης. Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε ότι το ποτό του το είχε δώσει ένας 16χρονος φίλος του που το είχε προμηθευτεί από μίνι μάρκετ.

Συνελήφθη ο 16χρονος και η μητέρα του με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Επιπλέον, συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καταστήματος , ο οποίος φέρεται να πούλησε το αλκοολούχο ποτό στον 16χρονο.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της ΑΝΑΤΟΛΗΣ οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή του Εισαγγελέα Λασιθίου.

Παράλληλα, ο 14χρονος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο Σητείας την Κυριακή ενώ η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

Το αστυνομικό δελτίο αναφέρει:

Συνελήφθησαν προχθές (31.10.2026) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας τρεις (3) ημεδαποί (ανήλικος, 37χρονος και 45χρονη) κατηγορούμενοι για παραβάσεις νομοθεσίας περί προστασίας ανηλίκων από αλκοόλ.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες της 31.10.2026 ο ανήλικος συλληφθείς προμηθεύτηκε αλκοόλ από επιχείρηση ιδιοκτησίας του 37χρονου και στη συνέχεια το κατανάλωσε με ακόμα έναν ανήλικο ο οποίος περιήλθε σε κατάσταση μέθης με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για νοσηλεία σε Ιατρική δομή.

Από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας συνελήφθησαν ο ανήλικος που προμηθεύτηκε το αλκοόλ και η 45χρονη κηδεμόνας του για παραμέληση της εποπτείας του καθώς και ο 37χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης από το οποίο προμηθεύτηκε το αλκοόλ ο πρώτος.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας.