Android:

https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.hnms.app.android&hl=el

iOS:

https://apps.apple.com/gr/app/%CE%B5%CE%BC%CF%85/id6809139019?l=el

Η επίσημη εφαρμογή καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Παρέχει την πρόγνωση για την τοποθεσία σας: τρέχουσες συνθήκες, 48 ώρες ανά ώρα και επτά ημέρες. Η πρόγνωση παράγεται από την Υπηρεσία, με βάση δεδομένα του ECMWF.

Περιλαμβάνει επίσης τα δελτία που εκδίδει η ΕΜΥ, δηλαδή το γενικό δελτίο πρόγνωσης ανά περιοχή της χώρας, το ναυτιλιακό δελτίο για τις θαλάσσιες

περιοχές και τα έκτακτα δελτία επιδείνωσης, τα οποία φτάνουν ως ειδοποίηση μόλις εκδοθούν.

Ο χάρτης δείχνει άνεμο και ριπές σε κίνηση, θερμοκρασία, βροχή, καταιγίδες, νέφωση, υγρασία, σημείο δρόσου, κύμα, ραντάρ και κεραυνούς, καθώς και την τελευταία δορυφορική εικόνα Meteosat. Μπορείτε να δείτε τις προειδοποιήσεις Meteoalarm ανά περιοχή και τις μετρήσεις των αυτόματων σταθμών της Υπηρεσίας, με το ιστορικό των τελευταίων 24 ωρών.

Διατίθενται ακόμη τα κλιματολογικά δεδομένα κάθε περιοχής, ο ημερήσιος χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς, οι δείκτες θερμικής καταπόνησης και οι χάρτες του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου.

Η εφαρμογή λειτουργεί και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, διατίθεται στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεν απαιτεί λογαριασμό ούτε περιέχει διαφημίσεις.