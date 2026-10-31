Με την απονομή βεβαιώσεων συμμετοχής απο τον Δήμαρχο Σητείας κ Γιώργο Ζερβάκη, στους νέους που έλαβαν μέρος, ολοκληρώθηκε σήμερα η Διήμερη Συνέλευση Νέων, η οποία πραγματοποιήθηκε 29&30 Οκτωβρίου στο ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟ του Δήμου Σητείας, με προτωβουλία της Περιφέρειας Κρήτης και την υποστήριξη του Δήμου Σητείας, με θέμα «Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός: Προκλήσεις και προοπτικές για την Κρήτη, την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία στήριξε με την παρουσία της καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου και η Αντιδήμαρχος Παιδείας, κα Μαριάνα Ξενικάκη, ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή των νέων σε έναν ουσιαστικό διάλογο για ζητήματα περιβάλλοντος, βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του θαλάσσιου πλούτου.

Η διοργάνωση αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία ενημέρωσης, προβληματισμού και ανταλλαγής απόψεων, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα, που συνδέεται άμεσα με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και το μέλλον των παράκτιων περιοχών.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος καλωσόρισε τους συμμετέχοντες και συνεχάρη τους νέους για την ενεργό παρουσία τους και τον εποικοδομητικό διάλογο που αναπτύχθηκε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της ελεύθερης έκφρασης, της ανταλλαγής απόψεων και του αλληλοσεβασμού, τονίζοντας ότι η κοινωνική συνύπαρξη πρέπει να βασίζεται στην κατανόηση, τη συνεργασία και την υπεύθυνη συμπεριφορά, χωρίς περιττές απαγορεύσεις και περιορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι «η θάλασσα δεν έχει σύνορα». Όπως ανέφερε, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις μιας ανθρώπινης δραστηριότητας σε μία θαλάσσια περιοχή μπορούν να επηρεάσουν ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες και γειτονικές χώρες, καθώς το θαλάσσιο οικοσύστημα αποτελεί ένα ενιαίο και αλληλένδετο περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του Δήμου για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναφερόμενος στη συμμετοχή του σε εξειδικευμένα δίκτυα συνεργασίας, στις διακρίσεις που έχει αποσπάσει σε πανελλήνιο επίπεδο, καθώς και στην παρουσία του σε διεθνή συνέδρια, με αντικείμενο την προστασία της Ποσειδωνίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις περιβαλλοντικές πιέσεις που προκαλούν δραστηριότητες όπως οι ιχθυοκαλλιέργειες, τα ναυάγια πετρελαιοφόρων πλοίων, η θαλάσσια ρύπανση και η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων και αδρανών υλικών στις ακτές. Υπογράμμισε ότι η αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων απαιτεί υπεύθυνο σχεδιασμό, συστηματική παρακολούθηση και συνεργασία πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους νέους για τη συμμετοχή και την πρωτοβουλία τους, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργού συμμετοχής της νέας γενιάς σε ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η ολοκλήρωση της διήμερης Συνέλευσης Νέων και η απονομή των βεβαιώσεων συμμετοχής επισφράγισαν μια σημαντική εκπαιδευτική και συμμετοχική δράση, ενισχύοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον διάλογο για την προστασία των θαλασσών και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος. (Γραφείο Τύπου Δήμου Σητείας)