Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες σε περιοχή του Δήμου Ρεθύμνου από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου 59χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις νομοθεσίας περί Όπλων.

Ειδικότερα στο πλαίσιο των δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνου για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του ημεδαπού και σε χώρο που κατέχει και χρησιμοποιεί, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 πιστόλι με γεμιστήρα

1.361 πλήρη φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.