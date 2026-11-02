Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος μήνας της φετινής σχολικής χρονιάς. Για το Γενικό Λύκειο Σητείας ξεκίνησε με θετικά δεδομένα σε ότι αφορά την κάλυψη εκπαιδευτικού προσωπικού, αλλά και την υλοποίηση δράσεων εκπαιδευτικού, αθλητικού, εθελοντικού περιεχομένου στο πλαίσιο της γενικότερης σημαντικής δραστηριότητας που χαρακτηρίζει εδώ και πολλά χρόνια το σχολείο.

«Με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις», ανέφερε ο Διευθυντής σχολείου κ. Μανόλης Τσιφετάκης, «ξεκίνησε λοιπόν η τρέχουσα χρονιά από άποψη εκπαιδευτικού προσωπικού για το ΓΕΛ Σητείας. Από τις 5 Οκτωβρίου δεν καταγράφεται κανένα κενό και διεξάγονται όλες οι διδακτικές ώρες. Ο σχεδιασμός και η προετοιμασία που είχαν γίνει από το Καλοκαίρι αλλά και οι συγκυρίες συνετέλεσαν ώστε το σχολείο να λειτουργεί σε αυτό το πλαίσιο. Βέβαια έχουμε ένα κενό σε ό,τι αφορά την κάλυψη του σχολείου από Ψυχολόγο. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις ως τώρα. Πέρυσι είχαμε κάλυψη τριών από τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Ευελπιστούμε να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα προσλήψεις και να καλυφθεί το σχολείο μας γιατί πραγματικά είναι σημαντική ειδικότητα κι ένας θεσμός που κρίνεται απαραίτητος στις μέρες μας.

Οι εποχές και η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερες, επομένως ο ρόλος της συγκεκριμένης ειδικότητας στα σχολεία είναι πολύ σημαντικός. Και κοινωνιολογικά παρατηρούμε τα όσα λαμβάνουν χώρα και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με το μαθητικό- και φοιτητικό- κίνημα σε χώρες, όπως η Γαλλία, η Ισπανία κι άλλες. Υπάρχει γενικότερα μία αναταραχή με την έννοια ότι ζούμε σε ένα κόσμο ο οποίος χαρακτηρίζεται από πολλαπλές αντιφάσεις, ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές και δυστυχώς έναν κόσμο ταχύτατα διευρυμένων ανισοτήτων. Δεν υπάρχει η ασφάλεια που ένιωθαν οι άνθρωποι προηγούμενα χρόνια. Η Ευρώπη που έχουμε σήμερα απέχει πάρα πολύ από αυτό που είχαμε ονειρευτεί. Ένα χώρο ασφαλή όπου θα είχαμε καλύψει το θέμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης μας μέσω της εργασίας και θα μπορούσαμε μέσω της εκπαίδευσης να βελτιώσουμε τη ζωή μας. Πλέον οι νέοι δεν τα πιστεύουν αυτά … Και υπάρχει αναστάτωση γενικά στο νέο κόσμο γιατί δεν μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή του, να ονειρευτεί και να ακολουθήσει το δρόμο αυτό για να πραγματώσει τα όνειρά του.

Κι ασφαλώς οι εμπόλεμες καταστάσεις ανά τον πλανήτη εντείνουν το άγχος, την ανησυχία, τις φοβίες της τρυφερής και ιδιαίτερης από πολλές απόψεις, εφηβικής ηλικίας».

Δράσεις και προγράμματα

Την τρέχουσα σχολική χρονιά το μαθητικό δυναμικό του ΓΕΛ Σητείας αποτελείται από 229 παιδιά, δηλαδή 15 περισσότερα από πέρυσι.

Στις κτιριακές εγκαταστάσεις την καλοκαιρινή περίοδο έγιναν εργασίες για την απομάκρυνση κάποιων σαθρών σημείων στην εξωτερική τοιχοποιία στο πλαίσιο της ασφάλειας της σχολικής κοινότητας και αναμένεται να γίνει η αποκατάσταση τους από το Δήμο. «Από την ενημέρωση που έχουμε προγραμματίζεται εντός του Νοεμβρίου η εγκατάσταση του εργολάβου για να γίνει η αποκατάσταση των ζημιών και η διασφάλιση του κτιρίου», πρόσθεσε ο κ. Τσιφετάκης.

Όπως προαναφέρθηκε, το Γενικό Λύκειο Σητείας είναι ένα σχολείο με πλούσια δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς – εκτός ασφαλώς από το αμιγώς εκπαιδευτικό πρόγραμμα – με την διοργάνωση εκδηλώσεων εντός κι εκτός σχολείου, την συμμετοχή σε προγράμματα και την υλοποίηση άλλων δράσεων. Κάποιες εξ αυτών είναι πλέον θεσμοθετημένες. Δράσεις αλληλεγγύης όπως προσφορά τροφίμων σε συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Αθλητικές δράσεις, όπως τα ενδοσχολικά τουρνουά με σκοπό την σύσφιξη σχέσεων μεταξύ μαθητών αλλά και καθηγητών -όπως το εσωτερικό τουρνουά επιτραπέζιας αντισφαίρισης που προγραμματίζεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά και άλλες όπως η συμμετοχή του σχολείου στη λειτουργία της Σχολής Γονέων που λαμβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια στην Σητεία.

Την τρέχουσα περίοδο το σχολείο είναι σε διαδικασία επίσης της παιδαγωγικής αξιολόγησης των προγραμμάτων με σκοπό να εξεταστεί τι θα προσφέρουν στους μαθητές ώστε να αποφασιστεί τελικά σε ποια θα συμμετάσχει και θα τρέξει φέτος το σχολείο. Ήδη βέβαια το ΓΕΛ συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus, ενώ αναμένεται στις αρχές του επόμενου έτους και η φιλοξενία σχολείων της Ε.Ε. με σκοπό την ανταλλαγή καλών πρακτικών των εκπαιδευτικών του ΓΕΛ και των άλλων ευρωπαϊκών, της αγγλικής γλώσσας. Επίσης αυτές τις ημέρες καθηγητές του σχολείου συμμετέχουν στην τελευταία συνάντηση -στο πλαίσιο υλοποίησης διετούς προγράμματος, που πραγματοποιείται στη Μάλτα.

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ

Ο Διευθυντής του ΓΕΛ κ. Μανόλης Τσιφετάκης