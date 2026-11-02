«Δεν έχουμε άλλο χρόνο»: Τα τελευταία λόγια πριν από τη συντριβή του τζετ με τους εννέα νεκρούς στη Φλόριντα

«Γ@…ο, δεν έχουμε άλλο χρόνο». Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που ακούστηκαν από το πιλοτήριο του ιδιωτικού τζετ, το οποίο συνετρίβη την Κυριακή σε κατοικημένη περιοχή της Φλόριντα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι εννέα επιβαίνοντες.

Οι ηχογραφημένες συνομιλίες της γυναίκας που βρισκόταν στο πιλοτήριο με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές που προηγήθηκαν της τραγωδίας, καθώς το αεροσκάφος έχανε ανεξέλεγκτα ύψος, με το πλήρωμα να αντιλαμβάνεται ότι η συντριβή ήταν πλέον αναπόφευκτη.

Όλα ξεκίνησαν όταν το Learjet 60, που εκτελούσε ιδιωτική πτήση από το Τέξας προς τις Μπαχάμες, πετούσε σε ύψος 35.000 ποδιών, περίπου 10.670 μέτρων. Το πλήρωμα ενημέρωσε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για αναταράξεις, βροχόπτωση και σχηματισμό πάγου, ζητώντας να ανέβει κατά ακόμη 2.000 πόδια.

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Αρχικά, η γυναίκα από το πλήρωμα περιέγραψε τις συνθήκες ως διαχειρίσιμες, κάνοντας λόγο για «μέτριες αναταράξεις» και «ελαφρύ σχηματισμό πάγου».

Μέσα σε ελάχιστες στιγμές, όμως, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

«Χάνουμε ύψος με ρυθμό 8.000 ποδιών το λεπτό. Mayday, mayday, χάνουμε 10.000 πόδια το λεπτό», ακούγεται να φωνάζει.

Συγκλονίζει το ηχητικό:

Η κάθοδος γίνεται ολοένα και πιο απότομη, με το τζετ να αναπτύσσει ταχύτητα μεγαλύτερη από εκείνη που μπορούσε να αντέξει με ασφάλεια.

«Έχουμε υπερβεί τα όρια ταχύτητας, κατεβαίνουμε με 20.000 πόδια το λεπτό», συνεχίζει η γυναίκα, με τη φωνή της να αποτυπώνει την αγωνία των τελευταίων στιγμών.

Ακολουθεί η φράση που επιβεβαιώνει ότι το πλήρωμα έχει πλέον αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

«Θα συντριβούμε στο έδαφος», ακούγεται να λέει, πριν βγάλει μια κραυγή.

Στην άλλη άκρη της επικοινωνίας, ο ελεγκτής προσπαθεί να διατηρήσει επαφή μαζί της. «Είμαι εδώ μαζί σας, μιλήστε μου», της λέει.

Η τελευταία απάντηση από το πιλοτήριο είναι ακόμη πιο συγκλονιστική. «Κατεβαίνουμε με 22.000 πόδια, έχουμε πάρει κλίση 60 μοιρών… Κοίτα έξω».

Και αμέσως μετά ακούγεται η φράση που έμελλε να είναι η τελευταία: «Γαμώτο, δεν έχουμε άλλο χρόνο».

Περίπου 35 δευτερόλεπτα μετά το πρώτο σήμα κινδύνου, η επικοινωνία διακόπηκε και το αεροσκάφος συνετρίβη στο έδαφος.

Βίντεο από το δυστύχημα δείχνουν το Learjet να πραγματοποιεί σχεδόν κατακόρυφη βουτιά και να προσκρούει με τεράστια ταχύτητα κοντά σε κεντρικό δρόμο της πόλης Γκρίνακρες, ελάχιστα μέτρα από διερχόμενα αυτοκίνητα.

Από την πρόσκρουση δημιουργήθηκε μια τεράστια πύρινη σφαίρα, ενώ στο σημείο σχηματίστηκε μεγάλος κρατήρας και συντρίμμια διασκορπίστηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Οι αμερικανικές αρχές διερευνούν τα αίτια της τραγωδίας, εξετάζοντας μεταξύ άλλων τις καιρικές συνθήκες και τις αναφορές του πληρώματος για σχηματισμό πάγου, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί τι προκάλεσε την ανεξέλεγκτη πτώση.

www.real.gr