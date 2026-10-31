Στο ξενοδοχείο OSTRIA RESORT & SPA στην Ιεράπετρα πραγματοποιείται απόψε η ετήσια εκδήλωση βράβευσης των καλύτερων υπαλλήλων των Τουριστικών Γραφείων για το 2026, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης (ACTTA). Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ιεράπετρας & Νοτιοανατολικής Κρήτης και τη φιλοξενία του προέδρου της, κ. Γεωργίου Τζαράκη.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η γιορτή του τουριστικού κλάδου φιλοξενείται στον νομό Λασιθίου, μετά την περσινή επιτυχημένη διοργάνωση στη Σητεία. Πρόκειται για πρωτοβουλία του προέδρου του Συνδέσμου, Μιχάλη Βλατάκη, που επιλέγει να βγάλει τις μεγάλες θεσμικές εκδηλώσεις του τουρισμού από τα αστικά κέντρα και να τις φέρει στην περιφέρεια.

Όπως εξήγησε ο κ. Βλατάκης στην ΑΝΑΤΟΛΗ, η επιλογή έχει και χαρακτήρα αλληλεγγύης προς τις περιοχές του Λασιθίου που επλήγησαν το τελευταίο διάστημα από ακραία καιρικά φαινόμενα, με ζημιές σε υποδομές, καλλιέργειες και τοπικές οικονομίες. Στόχος είναι να αναδειχθεί η ανάγκη στήριξής τους από την Πολιτεία, καθώς η αποκατάσταση των ζημιών και η θωράκιση απέναντι στην κλιματική κρίση αποτελούν προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα όλης της Περιφερειακής Ενότητας.

Η παρουσία εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικότητας και των παραγωγικών φορέων δίνει στη βραδιά χαρακτήρα που ξεπερνά μια τυπική συνάθροιση του κλάδου: γίνεται κάλεσμα ενότητας και υπενθύμιση ότι η ανάπτυξη της Κρήτης περνά μέσα από την αποκέντρωση και τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάζονται.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ