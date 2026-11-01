Στην έναρξη του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης. Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και τοπικών ξενοδόχων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη σημασία και τη διαχρονική αξία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι φέτος το Φεστιβάλ φιλοξενείται στην ανακαινισμένη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τιμωμενο πρόσωπο κ. Γιώργο Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στη συνεργασία με τον Δήμο, μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους δημότες να παρακολουθήσουν αξιόλογες παραστάσεις και καλλιτεχνικές παραγωγές.