Στην έναρξη του 14ου Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Ιεράπετρας παρευρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης. Το Φεστιβάλ, που πραγματοποιείται από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 7 Νοεμβρίου 2026, διοργανώνεται από τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Ιεράπετρας και τοπικών ξενοδόχων, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης.
Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στη σημασία και τη διαχρονική αξία του θεσμού, επισημαίνοντας ότι φέτος το Φεστιβάλ φιλοξενείται στην ανακαινισμένη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο τιμωμενο πρόσωπο κ. Γιώργο Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και στη συνεργασία με τον Δήμο, μέσα από το σύμφωνο συνεργασίας που έχει υπογραφεί, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα στους δημότες να παρακολουθήσουν αξιόλογες παραστάσεις και καλλιτεχνικές παραγωγές.
Παράλληλα, συνεχάρη τον Σύλλογο Φίλων Θεάτρου Ιεράπετρας και όλους όσοι συμβάλλουν στην πραγματοποίηση και τη διαχρονική πορεία του Φεστιβάλ, ευχαρίστησε το κοινό για την παρουσία του, καλωσόρισε τις θεατρικές ομάδες που συμμετέχουν στη φετινή διοργάνωση και αναφέρθηκε στο απαιτητικό έργο της Κριτικής Επιτροπής, επισημαίνοντας την ευθύνη και τη δυσκολία της αξιολόγησης των θεατρικών παραστάσεων
1/11 Κυριακή
20:30•Μελίνα Μερκούρη
“Σωτηρία με λένε”
Σκηνοθεσία: Γιώργος Μπινιάρης
Απο την θεατρική ομάδα ενηλίκων Δήμου Καρύστου Ευβοίας
“Το έργο της Σοφίας Αδαμίδου είναι ένας συγκλονιστικός μονόλογος-εξομολόγηση, βασισμένος στη ζωή της «αρχόντισσας» του ρεμπέτικου, Σωτηρίας Μπέλλου. Λίγο πριν την τελευταία της μεγάλη «έξοδο», στο δωμάτιο ενός νοσοκομείου, η Σωτηρία αναμετριέται με το παρελθόν της, τους δαίμονές της και την ιστορία μιας ολόκληρης Ελλάδας. Μέσα από τις αναμνήσεις της, ξετυλίγεται η πορεία μιας γυναίκας που δεν χώρεσε σε καλούπια: τα δύσκολα χρόνια στην επαρχία, η φυλακή, η συνάντηση με τον Τσιτσάνη, οι έρωτες, τα πάθη, οι αγώνες και, πάνω απ’ όλα, η ασυμβίβαστη αγάπη της για το τραγούδι. Είναι ένας φόρος τιμής σε μια φωνή που έγινε η ψυχή ενός λαού, μια παράσταση γεμάτη αλήθεια, πόνο, αλλά και το αστείρευτο πείσμα μιας γυναίκας που έζησε όπως ακριβώς ήθελε. Η Θεατρική Ομάδα Ενηλίκων του Δήμου Καρύστου προσεγγίζει το κείμενο της Αδαμίδου με σεβασμό και ειλικρίνεια. Στόχος μας δεν είναι η απλή βιογραφική αναπαράσταση, αλλά η κατάδυση στον ψυχισμό μιας προσωπικότητας που υπήρξε σύμβολο ελευθερίας. Μέσα από τη συλλογική δουλειά της ομάδας μας, μεταφέρουμε στη σκηνή την ατμόσφαιρα μιας εποχής που χάθηκε, αλλά και το διαχρονικό μήνυμα της Σωτηρίας: πως η αυθεντικότητα είναι η μόνη δικαίωση απέναντι στον χρόνο.”