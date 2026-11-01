Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σητείας «Ο Μύσων» χαιρετίζει την έναρξη του επιμορφωτικού προγράμματος για τη διδακτική προσέγγιση του Ερωτόκριτου, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 31 Οκτωβρίου 2026 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας.

Η πρώτη συνάντηση μάς έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε βιωματικά το εμβληματικό έργο του Βιτσέντζου Κορνάρου. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, με τη μέθοδο του Λάκη Κουρετζή, ανακαλύψαμε τρόπους να εκφράσουμε δημιουργικά τις έννοιες και τα συναισθήματά του και να τα συνδέσουμε με τη σημερινή πραγματικότητα.

Ευχαριστούμε θερμά:

Τον εμψυχωτή Θεατρικού Παιχνιδιού κ. Α. Τομαζινάκη, που ταξίδεψε από τα Χανιά και προσέφερε αφιλοκερδώς μια συνάντηση γεμάτη έμπνευση, έκφραση και δημιουργία.

Την κ. Πόπη Κασσωτάκη, που είναι ο εμπνευστής του σεμιναρίου και, με την πρωτοβουλία της να προσκαλέσει τον κ. Τομαζινάκη, συνέβαλε ουσιαστικά στην έναρξη αυτής της προσπάθειας.

Την κ. Καίτη Ρηνάκη, Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης, η οποία, σε συνεργασία με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης, προσφέρει την πολύτιμη παιδαγωγική καθοδήγηση για να περάσει αυτή η προσπάθεια στις τάξεις και στα εκπαιδευτικά προγράμματα των σχολείων μας.

Τον κ. Ιωάννη Νοβάκο, Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για την παρουσία και την έμπρακτη στήριξή του.

Τη διευθύντρια και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας για την παραχώρηση του χώρου για την πραγματοποίηση της πρώτης μας συνάντησης.

Όλες και όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς, που με τη συμμετοχή, τη διάθεση και τις ιδέες τους δίνουν ζωή σε αυτή τη συλλογική προσπάθεια.

Κοινό μας όραμα είναι ο Ερωτόκριτος, ένα έργο διαχρονικό και πάντα επίκαιρο, να μελετηθεί ολόπλευρα και να αποτελέσει σταθερό σημείο αναφοράς στις δράσεις και τα προγράμματα του σχολείου μας. Να γίνει αφορμή για συνεργασία, συμπερίληψη, δημιουργική έκφραση και ουσιαστική επαφή των παιδιών με τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Η επόμενη συνάντησή μας θα πραγματοποιηθεί στις 28 Νοεμβρίου 2026, με επίκεντρο τα γλωσσικά παιχνίδια και τη δημιουργική γραφή.

Μέχρι τότε, προσκαλούμε τους συμμετέχοντες να περιηγηθούν στον κόσμο του ποιήματος, να ακούσουν μελοποιημένα αποσπάσματα και να επιλέξουν στίχους που τους συγκινούν. Θα ακολουθήσει κοινόχρηστο έγγραφο, όπου θα μπορούν να μοιραστούν τις επιλογές και τις σκέψεις τους.

Για το Δ.Σ.